Met deze wetenschappelijk onderbouwde vuistregel weet je of je genoeg water drinkt

Een mens heeft water nodig om te functioneren. Maar de hoeveelheid water op een dag, daar zijn de meningen over verdeeld. Wanneer drink je genoeg water? Dat is op een eenvoudige manier te zien en die methode is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd.

Hoeveel water zou je op een dag moeten drinken? Daar is niet per se een vaste maatstaf voor. Eerder schreven we over dit simpele trucje waardoor je kunt vaststellen of je een vochttekort hebt. En wist je dat je ook te veel water kunt drinken?

Hoeveel water drinken op een dag?

BBC Science Focus legt uit dat de maatstaven over de hoeveelheid water op een dag verschillen. In Groot-Brittanië adviseert het landelijke gezondheidsorgaan zes tot acht glazen, of maximaal 1,2 liter. De prestigieuze universiteit Harvard stelt dat vier tot zes glazen per dag genoeg is. En regelmatig horen we toch dat we zeker 2 liter water op een dag moeten drinken.

Maar wij mensen zijn nogal divers. Met verschillende lichamen, diëten, leefstijlen en activiteiten. Daarnaast leven we ook in verschillende omgevingen. Ook haal je nog een hoop vocht uit voeding, zoals uit groenten en fruit. We snappen dat als we dorst hebben, we moeten drinken. Maar er is nog een manier om te achterhalen of we te weinig drinken.

Onderzoek naar hoeveelheid water op een dag

Het aantal toiletbezoeken is daar een goede graadmeter voor, concludeert Dr Stuart Galloway, een Schotse universitair hoofddocent in fysiologie, beweging en voeding. Hij deed onderzoek naar de toe- en afvoer van vocht in ons lijf. „Een grove vuistregel is dat je op een normale dag vier tot zes keer naar het toilet gaat om te plassen, als je voldoende water drinkt.”

Hij stelt dat je, als je vaker dan zes keer per dag plast, je waarschijnlijk te overmatig water drinkt. Ga je minder dan vier keer naar de wc? Dan moet je waarschijnlijk meer water drinken.

Kleur van urine

Wel benadrukt de onderzoeker dat er uitzonderingen gelden. Bijvoorbeeld als de nierfunctie verandert (als we ouder worden), bepaalde medicijnen invloed hebben of als je drankjes drinkt die de concentratie en het volume van de urine beïnvloeden. „Het is dus eerder een ruwe vuistregel dan een nauwkeurige richtlijn.”

Volgens Galloway is ook de kleur van urine een graadmeter. Is de kleur geel tot oranje, drink je te weinig water en is de kleur lichtgeel tot doorzichtig, dan drink je genoeg.

