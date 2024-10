Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Wat is toch de goede kant?’ Met deze truc zit je hoeslaken meteen goed

Wat is dat toch een heerlijk en comfortabel gevoel: een gewassen, schoon en fris bed. Maar dat bed opmaken, dat is zo’n huishoudelijke klus waar je wellicht minder enthousiast van wordt. En wat is nu de goede kant van het hoeslaken? Daar is een slim trucje voor.

Het leven is soms al ingewikkeld genoeg, dus met wat slimme trucjes hier en daar, maken we het onszelf wat makkelijker.

Slimme truc voor hoeslaken op bed

Ga je je bed opmaken? Dan doe je naast een schoon dekbed en kussenslopen pp het bed ook een hoeslaken om je matras heen. Maar wat is toch de goede kant van dat ding? Want je herkent vast dat je loopt te hannesen en rommelen met dat hoeslaken en dat bij iedere beweging de andere kant weer losschiet.

Waar zit de brede kant van het hoeslaken en waar zit de lange kant? Daar is dus een makkelijk trucje voor, schrijft het Duitse FOCUS Online. Door een blik te werpen op het etiket in het hoeslaken, kom je vaak een heel eind. Want heeft jouw hoeslaken een wasetiket, dan zit het etiket vaak in de ‘slimme hoek’. Deze slimme hoek kun je over de rechter boven- of linkerbenedenhoek van de matras trekken. Daarna span je het hoeslaken om de rest van het matras heen en kun je heerlijk slapen.

Slapen

Slapen

Over slapen gesproken, eerder schreef Metro over de 10-3-2-1-0-methode, waardoor je beter kunt slapen. En wist je dat ieder mens een slaaptype heeft? Zoals de beer, dolfijn of leeuw.











