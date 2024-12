Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds minder mensen kiezen voor hoog eigen risico, zoveel kun je ermee ‘verdienen’

Het eind van het jaar komt eraan en dus wisselen veel mensen van zorgverzekering. Waar in het verleden veel mensen hun eigen risico verhoogden om zo een korting te krijgen op hun maandelijkse betalingen aan de zorgverzekeraar, doen steeds minder mensen dat.

Vergelijkingssite Geld.nl deed onderzoek naar de tot nu toe afgesloten zorgverzekeringen voor 2025 en kwam erachter dat slechts 25 procent van de overstappers kiest voor een hoger eigen risico. Paul Huivers, expert zorgverzekeringen: „Dat is opnieuw lager dan vorig jaar, toen lag dit percentage nog op 28 procent, en een stuk lager dan bij de zorgverzekering 2023. Toen koos nog 38 procent van de consumenten voor een verhoogd eigen risico. Daarmee signaleren we een duidelijk dalende trend wat betreft de keuze voor een verhoogd eigen risico.”

Minder mensen hebben hoog eigen risico

Driekwart van de mensen die overstappen, kiest dus voor het standaard eigen risico, 385 euro. Het kabinet wil het eigen risico in stappen overigens halveren, naar 165 euro in 2027. Mannen kiezen volgend jaar iets vaker voor een hoger eigen risico: 30 procent tegenover 20 procent van de vrouwen.

Naast geslacht, speelt ook leeftijd een rol in hoe hoog mensen hun eigen risico instellen. Consumenten van 35 tot 45 jaar verhogen hun eigen risico het vaakst. Ouderen boven de 65 doen dat het minst vaak. Daar zit best logica in, omdat je met de leeftijd kwetsbaarder wordt en deze mensen misschien het zekere voor het onzekere willen nemen.

Jongeren van 18 tot 25 jaar kiezen ook niet vaak voor een hoog eigen risico. Huibers: „Hoewel de mensen in deze groep over het algemeen gezond zijn en weinig zorg nodig hebben, hebben zij vaak niet de middelen om een hoge zorgrekening zelf op te vangen. Dan is een standaard eigen risico de beste keuze.”

Korting met hoog eigen risico

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekering is 433 euro. Gemiddeld betaal je 158,72 euro per maand. Je kunt je maandelijkse afschrijvingen iets laten zakken door je eigen risico niet op 385, maar 885 in te stellen, omdat veel zorgverzekeraars dan een korting geven. Maar die korting is door de jaren heen flink afgenomen.

In 2022 was die korting nog 235 euro, in 2025 is dat nog maar 192 euro. Bij de meest voordelige basisverzekeringen is de korting zelfs nog lager. In 2025 is de goedkoopste zorgverzekering VinkVink Basis, daar betaal je 141,40 euro per maand. Met het maximale eigen risico krijg je een korting van slechts 60 euro, terwijl je bij FBTO (Basis) 84 euro korting krijgt. In 2022 kreeg je bij sommige verzekeraars nog ruim 300 euro korting, maar de hoogste korting in 2025 is 264 euro.

Goede afweging maken

Een korting van 192 euro per jaar op je zorgverzekering is alsnog aantrekkelijk. Maar is het wel zo’n goed idee om je eigen risico tot de max te verhogen? Huibers adviseert om daar goed over na te denken. „Een hoger eigen risico levert een mooie korting op, maar doe dit alleen wanneer je verwacht weinig zorg nodig te hebben en als je voldoende geld achter de hand hebt om het verhoogde risico zelf op te vangen. Want heb je tóch dure zorg nodig, dan betaal je bij een hoge rekening ineens 885 euro zelf.”

Gebruik je veel medicijnen, ben je chronisch ziek of verwacht je een ziekenhuisbehandeling, kies dan liever voor een standaard eigen risico van 385 euro.

Reacties