Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met deze trucs houd je je brood langer vers

De gemiddelde Nederlander eet ruim drie boterhammen per dag. Het liefst eten we brood natuurlijk zo vers mogelijk. Maar hoe bewaar je je brood zodat het zo lang mogelijk vers blijft?

Een paar dagen nadat je je brood hebt gehaald, wordt het langzaam droog en taai. Dat is bijna niet te voorkomen, maar je kunt het proces wel vertragen door het goed te bewaren. Het liefst op kamertemperatuur op een donkere plek. Je moet het nooit in de koelkast bewaren, dan wordt brood sneller oud.

‘Laat het in de zak zitten’

Het is sowieso belangrijk het brood in een zak te bewaren. Dit kan een plastic zak, een papieren zak of een katoenen zak zijn. Welke je gebruikt hangt af van jouw voorkeur, legt het Voedingscentrum uit. „De milieubelasting van verspilling is over het algemeen groter dan die van het verpakkingsmateriaal. Welke zak je ook gebruikt, je bent meestal duurzamer als je het bewust gebruikt.”

Ben je trouwens benieuwd of bruinbrood gezonder is dan witbrood? Metro zocht het eerder al uit.

Bakker Joost Arijs van The Bakery uit Gent verkoopt en bewaart zijn brood het liefst in een papieren zak, vertelt hij in De Gelderlander. „Brood bewaar je best niet in een plastic zak, want dan wordt het snel te vochtig en verliest het meteen zijn krokante korst. De papieren zak is dan de betere optie.” Hou je niet van een krokante korst? Dan is een plastic zak prima, het blijft daarin net iets langer goed.

‘Koop het niet gesneden’

Heb je om wat voor reden dan ook geen zak? Je kunt brood ook in zijdepapier of een handdoek bewaren. „Zo blijft je verse brood zeker twee tot drie dagen goed.” Dat geldt dan vooral voor ongesneden brood. De meeste Nederlanders halen gesneden brood, maar dat blijft minder lang goed. Arijs raadt zijn klanten aan „om het brood ongesneden mee te nemen. Dan kun je thuis met een broodmes of een handmatig snijtoestel de sneetjes afsnijden die je nodig hebt.”

Het Voedingscentrum heeft ook een mening over het bewaren van brood. Deze instantie ziet invriezen als een goede manier om het vers te houden. „Ontdooi dagelijks de boterhammen die je gaat opeten.” De bakker vindt dat echter zonde. „Zo verniel je het brood. Een lekker brood heeft een zachte kruin en een krokante korst. Vries je het in, dan zal dat krokante karakter helemaal verloren gaan en dat heeft impact op de smaak.”

Brood toch oud? Dit kun je ervan maken

Is je brood toch niet meer lekker? Gooi het dan niet weg. Je kunt er een hoop dingen mee doen. Zo kun je er wentelteefjes van maken. Daarvoor heb je alleen een ei, melk en wat kaneel nodig. Je kunt het roosteren en er croutons voor je salade van maken. Maak er een tosti van of gebruik het als pizzabodem. Je doet er wat kruiden, tomatensaus, groente en kaas op en je hebt een heerlijke mini-pizza.

De meeste kleine broodjes blijven twee tot vier dagen goed in de keukenkast. Denk aan een pistolet, krentenbol of Italiaanse bol. Een croissantje blijft maar twee dagen goed. Is een croissantje eigenlijk echt zo ongezond? Metro zocht dat eerder al eens uit. Producten zoals een koffiebroodjes en puddingbroodjes bewaar je – in tegenstelling tot de rest – wel in de koelkast.

Reacties