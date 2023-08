Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze wondermiddeltjes en schoonmaaktips kende je wellicht nog niet

Je hebt zo van die schoonmaaktips die je graag eerder had geweten. Soms heb je van die trucjes die je een hele hoop moeite en tijd besparen. Nu kun je allerlei chemische goedjes aanschaffen, maar soms is de oplossing dichterbij dan je denkt en staat het wondermiddel tegen vlekken, kalk, aangekoekte pannen of ander schoonmaakdebacle gewoon in het keukenkastje.

We doen een paar geheimen uit de doeken en delen tips waarmee je zelfs de hardnekkigste vlekken weg krijgt.

Schoonmaaktips waar je echt iets aan hebt

Het hoeft allemaal echt niet zo ingewikkeld te zijn. Daarom delen we aantal ultieme schoonmaaktips die je leven gewoon een stuk gemakkelijker maken. En daar zijn helemaal geen dure schoonmaakmiddelen voor nodig. Hieronder vind je een aantal schoonmaaktips, die je wellicht nog niet kende. En vergeet vooral deze plekken niet als je begint met schoonmaken.

1. Vieze houten snijplank

Wondermiddel: Grof zout en citroen

Hoe dan? Bestrooi de plank met grof zout. Snijd de citroen doormidden en gebruik deze om de plank te schrobben. Laat dit alles even vijf minuutjes intrekken en spoel de boel af.

2. Verf op kleding

Wondermiddel: Wergwerpscheermesje

Hoe dan? Belangrijk is dat je een oud scheermesje voor dit trucje gebruikt. Een nieuw mesje kan de kleding beschadigen. Leg de kleding op een strijkplank en schraap voorzichtig de verf van de stof.

3. Gemorste motorolie

Wondermiddel: Cola

Hoe dan? Giet cola over de motorolievlek, het zuur in de cola zorgt ervoor dat de olie loslaat en je de vlek daarna makkelijk wegwast.

4. Waterkringen op hout

Wondermiddel: Föhn

Hoe dan? Zorg dat de föhn op middelhoge temperatuur is en houd de haardroger minstens 2 centimeter van de vlek. Gebruik tijdens het verwarmen een servet om de vlek schoon te maken. Smeer daarna nog 2 à 3 druppels olijfolie op het hout om dit weer glanzend te maken.

5. Vieze kraan of douchekop

Wondermiddel: Citroen of azijn

Hoe dan? Kalkaanslag verwijder je gemakkelijk met een stuk citroen of met azijn. Bind een plastic zakje met een elastiekje om de kraan heen en laat het zuur een paar uur intrekken.



6. Vetvlekken kleding

Wondermiddel: Krijt

Hoe dan? Wrijf krijt op een vetvlek en laat het even intrekken. Daarna borstel je het krijt er vanaf. Vervolgens nog even in de wasmachine en bye bye vlek.

7. Haren op tapijt

Wondermiddel: Ruitenwisser / trekker

Hoe dan? Een huisdier dat verhaart? Kies voor een trekker in plaats van de stofzuiger.

6. Gietijzeren pannen en schalen

Wondermiddel: Zeezout

Hoe dan? Een eetlepel zeezout, een spons en wat warm water zijn voldoende.

7. Glitter

Wondermiddel: Speelklei

Hoe dan? Festival gehad of lekker geknutseld? Glitters blijven lang een doorn in het oog. Een bal klei over het oppervlak heen en de glitters zijn nergens meer te bekennen.

8. Vieze glazen ovenschalen

Wondermiddel: Bolletje aluminiumfolie

Hoe dan? Vul de ovenschaal met water en afwasmiddel. Maak daarna een balletje van aluminiumfolie en schrob hiermee het vuil weg.

9. Vieze make-up kwasten

Wondermiddel: Babyshamppo

Hoe dan? Even soppen en daarna de kwast goed laten drogen.



10. Haarborstel

Wondermiddel: Shampoo (niet geheel onlogisch)

Hoe dan? Je wast je haar, dus ook de haarborstel. Vul een kom met water en shampoo en leg de borstel hier een paar minuten in.

11. Vieze magnetron

Wondermiddel: Warm water en afwasmiddel

Hoe dan? Doe afwasmiddel in een magnetronbestendige kom gevuld met water. Zet de magnetron vijf minuutjes aan en laat het vervolgens een paar minuten intrekken. Daarna is het een kwestie van schoonmaken met een vochtige spons.

12. Stof op schermen

Wondermiddel: Koffiefilter

Hoe dan? Gebruik een koffiefilter om een tv- of computerschermen schoon te maken. Pluisvrij en geen krassen.

13. Lippenstift vlekken

Wondermiddel: Haarlak

Hoe dan? Spuit haarlak op de vlek en wrijf met een vochtige doek over de vlek. Daarna nog eventjes in de wasmachine doen.

14. Vieze oude sneakers

Wondermiddel: Tandpasta

Hoe dan? Week je schoenen in water en gebruik een oude tandenborstel met tandpasta om je sneakers te reinigen. Laat het ongeveer tien minuutjes intrekken en was het eraf.

15. Natte schoenen

Wondermiddel: Krantenpapier

Hoe dan? Dep met het krantenpapier de schonen schoon.

Het magische wondermiddel baksoda

Daarnaast bestaat er ook een wondermiddel dat je voor heel veel rotklusjes kunt gebruiken. De tip der schoonmaaktips? Baksoda, ook wel bekend als zuiveringszout. Want dit witte poedertje helpt tegen een heleboel viezigheid. Vieze geurtjes op de bank? Even instrooien met baksoda, 20 minuten laten intrekken en daarna opzuigen. Olievlekken in het tapijt? Baksoda erop, uurtje laten intrekken en weg is de vlek.

Maar ook koffievlekken in servies of zilverwerk krijg je gemakkelijk schoon met baksoda. Daarnaast krijg je de onderstaande dingen gemakkelijk schoon als je baksoda combineert met een ander goedje.



1. Vieze oven

Wondermiddel: Baksoda en azijn

Hoe dan? Een half kopje baksoda met een paar eetlepels water. Zorg dat het een smeerbare pasta wordt waarmee je de oven insmeert. Laat dit een nacht intrekken en maak het de volgende dag schoon met een vochtige doek en een beetje azijn.



2. Vieze badkuip

Wondermiddel: Baksoda en vloeibare zeep

Hoe dan? Het is beter om geen chemische middelen te gebruik voor de badkuip, je zit er namelijk met je hele lichaam weer in na het schoonmaken. Een theelepel vloeibare zeep, zuiveringszout en een paar druppels antibacteriële zeep zijn voldoende. Dit werkt net zo goed, of misschien zelfs beter, dan bleek of chemisch schoonmaakmiddel.

3. Aangebrande/aangekoekte pannen

Wondermiddel: Azijn en baksoda

Hoe dan? Vul de pan met water en gooi er twee kopjes azijn bij. Breng het geheel aan de kook. Haal de pan van het vuur en gooi hier nog twee eetlepels baksoda bij. Laat dit nog eventjes een paar minuutjes staan en was de boel daarna nog even af.



4. Vieze badkamertegels

Wondermiddel: Bleek en baksoda

Hoe dan? Smeer het mengsel op de tegels en het wordt weer stralend schoon in de badkamer.