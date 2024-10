Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drink jij dagelijks green juice? ‘Gezonde’ poeder is erg populair, maar hebben we het ook echt nodig?

Green juice is enorm populair. Het is een poeder vol vitamines en mineralen, dat je oplost in water. Verkopers beweren dat je zo alle superfoods in één glas kan stoppen. Maar is dat ook echt zo? En heb je het daadwerkelijk nodig? Metro vraagt het aan Marije Verwijs van het Voedingscentrum en diëtist Maria Sahakian.

Veel merken verkopen green juice, vaak online. Een zak met het poeder kost al snel 25 tot 35 euro (en soms nog meer). Ze roepen in hun reclame claims dat de meeste mensen dagelijks niet genoeg groente en fruit eten. En dat green juice daar de oplossing voor is.

‘Alleen voor mensen die echt geen groente en fruit lusten’

Sahakian adviseert in haar diëtistenpraktijk niet vaak om green juice te bestellen. „Alleen bij mensen die echt geen groente en fruit lusten kan het een makkelijk alternatief zijn.”

Dat de sappen volledige onzin zijn, daar is ze het niet mee eens. „Groene sappen bevatten vaak voedingsstoffen zoals vitamine C, foliumzuur en antioxidanten, die goed zijn voor het immuunsysteem en celbescherming.”

Maar toch is haar advies om groenten en fruit gewoon te eten. „Bij het persen van groenten gaan veel vezels verloren, wat juist een belangrijk onderdeel is van een gezond voedingspatroon. Vezels ondersteunen de spijsvertering, zorgen voor een langdurig verzadigd gevoel en helpen de bloedsuikerspiegel stabiel te houden.”

‘Eten van groente en fruit verlaagt risico op hart- en vaatziekten’

Het eten van gezonde voedingsmiddelen heeft veel voordelen, legt Marije Verwijs uit. Zij is expert voeding- en gezondheid bij het Voedingscentrum. „Het eten van groente en fruit verlaagt bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatziekten, en het eten van volkorenproducten verlaagt het risico op darmkanker.”

Haar advies is daarom duidelijk. „Je kunt beter gezond eten om de benodigde vitamines, mineralen en vezels binnen te krijgen, dan dat je deze voedingsstoffen middels een supplement binnenkrijgt.”

De claim van de verkopers dat we te weinig vitamines binnenkrijgen, onderschrijft Verwijs niet. „Als je gevarieerd en gezond eet, krijg je voldoende van alle benodigde voedingsstoffen binnen. En ook als je niet iedere dag even gezond eet, hoeft dat niet altijd direct tot een tekort te leiden.”

Deze groepen hebben wel extra supplementen nodig

Grote kans dus dat je green juice – of überhaupt voedingssupplementen – helemaal niet nodig hebt. „Dat levert geen extra gezondheidsvoordeel op en kan zelfs schadelijk zijn. Alleen voor bepaalde groepen is het advies om extra vitamines te nemen in de vorm van een supplement. Dat gaat bijvoorbeeld om vitamine K voor baby’s, foliumzuur voor zwangeren en vitamine D voor bijvoorbeeld oudere mensen”, legt Verwijs uit.

Denk je nu: maar ik eet toch echt heel erg weinig groente en fruit? Dat betekent niet direct dat je te weinig vitamines binnenkrijgt. Je lichaam kan het ook uit andere voedingsmiddelen halen. „In groente en fruit zitten veel van deze vitamines en mineralen, maar ook andere voedingsmiddelen leveren specifieke vitamines en mineralen. Denk bijvoorbeeld aan jodium, ijzer en B-vitamines in volkorenproducten.”

‘Een smoothie is beter dan green juice’

Wil je je vitamines toch echt per se drinken? Dan is het volgens Sahakian een beter idee om gewoon zelf een smoothie te maken. „Omdat hierbij de vezels behouden blijven.” Verwijs raadt aan om green juice alleen als aanvulling te gebruiken, als je het erg graag wil. „Dan is het advies om niet meer dan 100 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te nemen. Meer dan dat heb je niet nodig. Het etiket geeft de referentie-inname aan, wat je kunt gebruiken als indicatie voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.”

Reacties