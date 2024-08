Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer groente en fruit eten zorgt voor een minder hoge bloeddruk, gezond hart en gezonde nieren, blijkt uit onderzoek

Eet je groente en fruit, dat kreeg je als kind vast veelvuldig te horen. En niemand zal betwisten dat de vitamine- en vezelbommetjes gezond zijn. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat groenten en fruit nóg gezonder zijn dan gedacht. Ze zijn namelijk effectief in de strijd tegen een hoge bloeddruk én zorgen ervoor dat je hart en nieren gezonder worden.

Onderzoek: fruit en groenten effectief tegen hoge bloeddruk

Het effect van groenten en fruit op de bloeddruk bleek uit een Amerikaanse studie, die maar liefst vijf jaar duurde en 153 mensen met hoge bloeddruk zonder diabetes, maar met een hoog gehalte van het eiwit albumine in de urine, volgde. Zij werden in drie groepen verdeeld: patiënten die 180 tot 360 gram groenten en fruit per dag toevoegden aan hun normale dieet, patiënten die tweemaal daags natriumbicarbonaat slikten en patiënten die de standaard medische zorg ontvingen, en niks veranderden aan hun dieet (de placebogroep).

Wat bleek? De mensen die veel meer groenten en fruit aan hun dieet toevoegden, gingen er qua gezondheid het meest op vooruit. Ook het natriumbicarbonaat verbeterde de niergezondheid, maar alleen de mensen met een dieet rijk aan fruit en groenten hadden een lagere bloeddruk en een verbeterde hartgezondheid.

Zo’n dieet wordt ook wel het DASH-dieet genoemd, Dietary Approach to Stop Hypertension. Zo’n dieet wordt aanbevolen als eerste behandeloptie bij een hoge bloeddruk, en ook de onderzoekers uit dit onderzoek raden aan om zo’n dieet (in eerste instantie) boven medicijnen te verkiezen. Eerdere onderzoeken hebben ook uitgewezen dat zulke diëten gelinkt zijn aan een lagere bloeddruk, dat mensen met zo’n dieet minder risico op chronische nierziekten hebben en er sprake is van lagere sterfte door hart- en vaatziekten.

🩸 Hoge bloeddruk in Nederland In Nederland heeft zo’n één op de vier mensen een hoge bloeddruk, volgens het UMC Utrecht. Boven de 65 jaar zijn dat zelfs één op de twee mensen. Volgens de Hartstichting hoef je van een hoge bloeddruk niks te merken, al is het wel slecht voor je hart. Dit zijn symptomen van een ernstig hoge bloeddruk: Hoofdpijn;

Vermoeidheid;

Misselijkheid;

Kortademigheid;

Rusteloosheid.

‘Groenten en fruit gunstig voor het hart’

Donald Wesson, hoofdonderzoeker aan de University of Texas, benadrukt het belang van zo’n DASH-dieet. „Onze dierstudies toonden jaren geleden al aan dat langdurige blootstelling aan een zuurvormend dieet, rijk aan dierlijke producten, schade kan aanrichten in de nieren. Terwijl een basenvormend dieet, rijk aan groenten en fruit, juist gezond is voor de nieren. Andere onderzoekers hebben bovendien ook aangetoond dat een dieet met veel groenten en fruit gunstig is voor het hart.”

De onderzoekers vinden dan ook dat artsen eerst moeten kijken naar een dieetverandering alvorens ze medicijnen voorschrijven.

