Jongeren onderschatten kosten uitvaart en regelen niks: weet jij eigenlijk wat het kost?

Een uitvaart is uiteindelijk onvermijdelijk, dus je wilt er niet te veel over nadenken. Dat doen jongeren tussen de 18 en 34 jaar oud dan ook niet, blijkt uit onderzoek. Ze regelen niets en weten vaak niet hoe zo’n begrafenis of crematie in de papieren kan lopen. De kosten voor een uitvaart? Die zijn niet gering.

Online vergelijker Overstappen.nl verrichtte onderzoek over de uitvaart onder genoemde ‘jongeren tussen de 18 en 34 jaar’. Het blijkt dat deze leeftijdsgroep de kosten van een uitvaart vaak onderschat. Zelden – die term gebruikt Overstappen.nl voor 30 procent – zijn (financiële) voorbereidingen getroffen.

Wat kost een uitvaart zo’n beetje?

Uitvaartkosten kunnen oplopen tot 11.000 euro, stelt de onderzoeker. 70 procent van de onderzochte groep heeft hier nog niet over nagedacht. Mocht dat binnen die 70 procent toch wel het geval zijn, dan gaan jongeren ervan uit dat nabestaanden de kosten zullen dragen. Dit in tegenstelling tot 55-plussers, van wie 86 procent al een uitvaartverzekering heeft of zelf heeft gespaard voor de kosten.

Bewustzijn van uitvaartkosten groeit met de leeftijd

De resultaten laten zien dat naarmate mensen ouder worden, hun bewustzijn over de werkelijke kosten van een uitvaart groeit. Dat is begrijpelijk, want welke jongere heeft er nu zin om over de eigen uitvaart na te denken? Maar ja… beter maar op tijd zijn is handig. De kosten worden namelijk vaak onderschat door de jongere generatie. Dit kan leiden tot financiële druk bij de nabestaanden wanneer zij plotseling voor deze kosten komen te staan.

Geen uitvaartverzekering

26 procent van de 18-34 jarigen heeft een uitvaartverzekering. De kosten daarvan lopen overigens behoorlijk uiteen, schreef Metro al eerder. Het grootste gedeelte van de jongeren denkt dat de kosten tussen de 3000 en 7000 euro liggen, terwijl dit bedrag in werkelijkheid hoger is. Daarentegen schatten 55-plussers de kosten beter in, meestal tussen de 5000 en 10.000 euro. 63 procent van hen heeft een uitvaartverzekering.

Vroeg verzekeren loont

„Het is begrijpelijk dat jongere mensen minder bezig zijn met hun uitvaart, omdat dit nog zo ver weg lijkt”, zegt Jean-Paul Würsten. De telecom- en verzekeringsexpert bij Overstappen.nl: „Toch kan het afsluiten van een uitvaartverzekering op jonge leeftijd lonen. De premies zijn vaak lager en zo voorkom je dat nabestaanden later met onverwachte kosten komen te zitten. Het is belangrijk dat de verzekering waardevast is, zodat je ervoor zorgt dat de kosten van de uitvaart gedekt zijn, ongeacht toekomstige prijsstijgingen.

Ouderen beter voorbereid op uitvaart

De oudere generatie is veel beter voorbereid op de dag richting laatste rustplaats. Onder de 55-plussers heeft 63 procent dus een uitvaartverzekering afgesloten, wat hen helpt om zowel zichzelf als hun nabestaanden te ontzorgen. Daarnaast heeft 22 procent van de 55-plussers actief gespaard voor de kosten van hun uitvaart. „Dit laat zien dat zij er meer mee bezig zijn en tijdig maatregelen nemen om de financiële gevolgen van een uitvaart op te vangen.”

