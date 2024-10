Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pubers… aandoenlijke tieners of ondraaglijke wezens met een standaard ochtendhumeur?

Ach, die goeie oude pubertijd. Wie weet verlang je er graag naar terug, of wil je er juist door al je gênante gedrag het liefst nooit meer aan herinnerd worden. Op tv kun je vanaf vanavond in ieder geval van pubers genieten, met ze meeleven of ze het liefst achter het behang plakken.

Pubers! heet de serie de elke dinsdagavond bij BNNVARA op NPO 3 te zien is. Nou ja serie, reality-reeks eigenlijk. Pubers! volgt vijf gezinnen en alles wat er rond de tieners gebeurt (én met de ouders). Metro bekeek de eerste aflevering, terugdenkend aan die toch vaak mooie tienertijd, voor televisierubriek Blik op de Buis.

Eerder dit jaar zagen we al het soortgelijke Liefjes, waarbij tieners met hun ouders ‘mee moesten’ naar een camping in Zuid-Frankrijk. Toen zij er 0,0000001 seconde waren, wisten die kids het al: „We gaan hier dood.” De huidige reeks speelt zich af bij de mensen thuis.

Pubers ‘moeten’ he-le-maal niks

Over pubers valt een hoop te zeggen. Metro sprak dit jaar bijvoorbeeld met pedagoog Kelly Snijders, die uitlegde wat je wat haar betreft ‘in de omgang met pubers wel en niet moet doen‘. Maar ja, vertel dat die (dwarse) jongeren maar: ze moeten he-le-maal níks! Kluun is puberdeskundige (zie kader) en voice-over van het programma. Hij geeft er zijn eigen draai aan, van grappig tot wetenschappelijk met een knipoog en voorzien van de nodige tips. Maar goed, de schrijver weet wel waar hij het over heeft.

„Stoelriemen vast”, trapt Kluun de reeks af. Hij stipt aan dat pubers „de emotioneelste, gekste, levendigste, roekelooste en aandoenlijkste wezens zijn die er bestaan”. En tegelijkertijd ook het deel van onze bevolking met overvolle rommelkamers en een ondraaglijk standaard ochtendhumeur, vastgeplakt aan hun smartphoneschermpjes. Maar zijn alleen die pubers erg eigenlijk? Denk aan je overbezorgde en bemoeizuchtige pa en ma van vroeger en je weet het antwoord.

Ouders en de spiegel

„Pubers zijn helemaal niet vervelend”, vertelt de leuke voice-over. „Als ze tenminste maar niet met hun ouders in aanraking komen.” „En”, vraagt Kluun zich wel terecht af, „moeten die ouders soms ook niet even in de spiegel kijken?”

👧 Kluun en pubers Raymond van de Klundert, oftewel Kluun, is natuurlijk de schrijver van de bestseller Komt Een Vrouw Bij De Dokter. Hij schreef echter, als vader van wat echte en iets oudere pubers, ook Help ik heb een Puber. Daarvan gingen er meer dan 120.000 over de (digitale) toonbank. Bovendien heeft Kluun zich met een podcast en een theatervoorstelling helemaal ondergedompeld in de wereld van pubers.

Dit zijn de families van Pubers!

We stellen de vijf gezinnen met hun kinderen even kort aan je voor. Dan kun je vanaf vanavond zelf bepalen of je er even goed voor gaat zitten, of dat je liever zes keer achter elkaar de hond uit gaat laten zodat je al die mopperende, zuchtende en ontevreden pubers die zo kortaf zijn aan de ontbijttafel niet hoeft te zien.

Liselot in hartje Amsterdam

Liselot (13) leeft met haar ouders Marieke en Bart en een broertje in het centrum van Amsterdam. Deze best vrolijke meid experimenteert graag en dan hebben we het niet alleen over een nieuw kleurtje verf in het haar. Het moet gezegd: zij toont zich een voorbeeldige dame die elke dinsdag voor het hele gezin kookt. Dat haar vader dan regelmatig over haar schouder meekijkt, wordt niet gewaardeerd: „Hij vindt dat hij dan geen commentaar geeft, maar tips. Dat is dus commentaar.” We horen een échte puber als zij haar kamer opruimt en opnieuw indeelt en ontdekt dat een raam achter een kast een stukje openstaat: „Lig ik dan altijd te bevriezen en wolkjes te blazen.”

Stijn, Tygo en Bregje uit Etten-Leur/Rockanje

Dit samengestelde gezin met papa Bas en mama Nicolien en hun drie tieners (16, 14 en 14) komen pas in aflevering twee aan bod. Wat we al weten: Tygo is de typisch populairste jongen in de klas die alcohol en vapen uitprobeert; Bregje is het dametje van de merkkleding en Stijn gaat z’n eigen gangetje het liefst (lees: wil geen bemoeiallen als ouders).

Nog drie gezinnen in Pubers!

Owen en Guillaume uit Brabant

In het Brabantse Oisterwijk zien we paps en mams Loek en Joyce, hun twee pubers Guillaume (15) en Owen (13) en een jonger zusje. Toetsweek betekent in dit huis ‘ijzeren discipline’. Door online schoolschema’s kunnen de ouders zien welke vakken er op het programma staan en wat de cijfers later zijn geworden. Je zou dan kunnen denken: dat vertelt onze kroost ons zelf wel, maar nee! In dit gezin weten pa en ma eerder wat er in de toetsweek wanneer aan de beurt is. Ook krijgen de pubers de cijfers van hun ouders te horen… Misschien fietsen ze daarom zo hard op hun superdeluxe (gekregen) fatbikes?

Dylan uit Arnhem

Dylan is 14 en woont met zijn gezellige moeder Naomi in een volksbuurt in Arnhem. Nu is Dylan zelf ook wel een gezelligerd, vooral als het om zijn passie dansen gaat. Eigenlijk wil hij niets liever doen dan dat. Hoofdschuddend vraagt hij zich tijdens het leren aan de keukentafel dan ook af „waarom hij in hemelsnaam moet leren waar je zonnepanelen kunt plaatsen”. En zelden iemand zo diep horen zuchten als hij een vuilniszak weg met brengen (toch snel een eigenlijk onoverbrugbare meter of 20).

Ishany (13)

Ook deze meid uit Den Haag (Schilderswijk) woont alleen met haar moeder, Aranu. Voor deze Ishany – en de niet te stoppen machtsstrijd met haar nooit loslatende moeder – kijk je Pubers! alleen al. Als Ishany gevraagd wordt om haar kamer op te ruimen, dan gebeurt dat. Weliswaar een paar dagen later, maar toch… Als Ishany even de afwas moet doen ‘krijgt ze altijd jeuk in haar nek en dan komt er allemaal water over haar heen enzo’.

Irritáááááááááááánt. Of je dat echt van die drabberige pubers vindt of van de overbezorgde regeltjes-ouders: dat is natuurlijk aan jou als kijker.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Pubers! is vanaf vanavond zes keer op dinsdag rond 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3 te zien. Alle zes de afleveringen staan al NPO Start.

