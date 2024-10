Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vitaminesnoepjes veel minder gezond dan makers claimen: ‘Onzinproduct’

Gure dagen, weinig zon en het ene na het andere virus dat de ronde doet. Nu de ‘R’ weer in de maand zit, kunnen veel mensen wel wat extra vitamines gebruiken. Multivitaminegummies zijn dan ook populair onder consumenten, maar krijg je wel alles binnen via deze vitaminesnoepjes?

Daar kan de Consumentenbond, die onderzoek deed naar vitaminesnoepjes, kort over zijn: het antwoord is ‘nee’. De claims dat deze gummies dezelfde vitamines en mineralen bevatten als (kauw)tabletten, kloppen niet. In geen enkele van de 49 onderzochte ‘snoepjes’ zitten voldoende vitamines en mineralen. „En dat terwijl deze winegum-achtige gummies gemiddeld 2,5 keer zo duur zijn”, aldus de Consumentenbond.

Vitaminesnoepjes bevatten lang niet alle vitamines

Van de dertien vitamines die er zijn, missen de meeste vitaminegummies er zo’n drie à vier. En ook lang niet alle belangrijke mineralen worden teruggevonden in de vitaminesnoepjes. Zo zit in geen enkele gummy ijzer of calcium, stelt de Consumentenbond.

„Fabrikanten strooien schaamteloos met allerlei niet-kloppende claims. Daarmee misleiden ze consumenten. Wij roepen ze op daarmee te stoppen. Doen ze dat niet, dan dienen we klachten in bij de Reclame Code Commissie.” Woordvoerder Babs van der Staak noemt de gummies in het programma Radar dan ook een ‘onzinproduct’. Ook stelt ze dat de gummies veel suiker bevatten, wat het zelfs ongezond kan maken.

Verpakking misleidend

Deze vitaminegummies zijn vooral populair bij kinderen. Op de verpakking voor gummies voor kinderen staan bijvoorbeeld afbeeldingen van Frozen of Paw Patrol. „Reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen heeft een direct effect op hun voorkeuren en voedingspatroon. Trek je dit door naar vitaminesupplementen, dan verwacht je daar hetzelfde effect. Bovendien kan bij kinderen de associatie gewekt worden dat vitamines en mineralen uit snoepjes komen in plaats van gezonde voeding”, aldus Pascalle Stijger van het Voedingscentrum tegen Radar. Ze noemt de verpakking misleidend en vindt het kwalijk dat reclame voor deze gummies gericht is op kinderen.

Maar waarom laten fabrikanten sommige vitamines weg uit deze gummies? Dat heeft te maken met de smaak en textuur van de snoepjes, stellen zij. Bepaalde vitamines en mineralen worden weggelaten vanwege een te sterke kleur of een bittere smaak.

