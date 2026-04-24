Meivakantie start met temperatuurverschillen: fris aan de kust, zachter in het binnenland

Het is meivakantie! Tijd om te zonnen, of toch nog niet? Volgens Weeronline ligt het nét aan waar je woont in Nederland. De meivakantie start namelijk met een opvallend temperatuurverschil in Nederland.

Vooral aan de noordkust blijft het fris, terwijl het landinwaarts een stuk zachter wordt.

Temperatuurverschillen tijdens de meivakantie

De oorzaak ligt bij de wind, die komende week tijdens de meivakantie langdurig uit het noordoosten waait. Daardoor lopen de temperaturen uiteen van zo’n 11 graden in het noorden tot circa 17 graden in het zuidoosten.

Op maandag, tijdens Koningsdag, is het volgens het weerbureau prima weer om naar buiten te gaan. Wel kan het door de wind wat frisser aanvoelen dan de thermometer aangeeft. Dat beeld verandert de rest van de week nauwelijks: geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden.

Zon verraderlijk sterk

Opvallend is dat de zonkracht niet lager ligt door het koelere weer. Volgens Weeronline kan dat juist misleidend zijn. Mensen hebben minder snel door dat ze verbranden, terwijl de zonkracht rond het middaguur niveau 4 bereikt.

Bij die kracht kan een onbeschermde huid al binnen 25 tot 40 minuten verbranden. Insmeren blijft dus belangrijk, ook als het niet zomers warm aanvoelt.

Risico op natuurbranden

Maar deze meivakantie is er ook wat minder leuk weer-nieuws: in de provincie Noord-Brabant en in het noorden van Zuid-Holland is de kans op natuurbranden toegenomen. De regio’s daar staan nu op het hoogste waarschuwingsniveau van de brandweer. Dat gold al in de regio’s Noord-Holland-Noord en Kennemerland.

Fase 2, het hoogste niveau, wordt ingesteld als het langere tijd droog is. Dan groeit het risico dat een natuurbrand ontstaat. Het vuur kan zich vervolgens snel en onvoorspelbaar verspreiden. Hulpdiensten kunnen verkenningsvluchten uitvoeren en soms worden stookverboden ingevoerd. Bezoekers van natuurgebieden moeten voorzichtig zijn met vuur en sigarettenpeuken.

Het waarschuwingsniveau geldt voor de veiligheidsregio’s Haaglanden, Hollands-Midden, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

In de rest van het land geldt voorlopig het laagste waarschuwingsniveau, fase 1. De regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland geven geen niveau en daar geldt dus geen fase.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties