Organisaties bezorgd om einde salderingsregeling, leveren zonnepanelen nog wel iets op?

De afschaffing van de salderingsregeling per 2027 zorgt voor grote onrust onder huishoudens met zonnepanelen. De Consumentenbond, Holland Solar en andere organisaties roepen het kabinet op om met een nieuwe subsidieregeling of zogeheten flexbonus te komen. Volgens hen moet de overheid ervoor zorgen dat investeren in zonnepanelen ook na 2027 aantrekkelijk blijft.

Zonepanelen waren jarenlang een slimme investering. Maar nu bekend is dat de salderingsregeling stopt, zijn veel huishoudens wat minder blij met deze investering. Zonnepanelen zijn dan vrijwel niks meer waard. Veel mensen voelen zich belazerd. Ook vragen ze zich af: levert het dan nog wel iets op?

Wat is salderen eigenlijk?

De salderingsregeling stelt huishoudens in staat om stroom die ze zelf opwekken met zonnepanelen, te verrekenen met de stroom die ze later verbruiken. Zolang die regeling geldt (nu nog tot eind 2026), krijgen consumenten het volledige stroomtarief vergoed voor wat ze terugleveren aan het net. Dat zorgt voor een korte terugverdientijd van zonnepanelen. Gemiddeld duurt het zo’n 7 à 8 jaar voor de kosten zijn terugverdiend.

Vanaf 1 januari 2027 komt er een einde aan de Salderingsregeling. Dan mogen energiemaatschappijen een veel lagere terugleververgoeding geven, vaak zo’n 5 tot 10 cent per kilowattuur, terwijl je er nu soms nog 30 tot 40 cent voor terugkrijgt. Direct je eigen stroom gebruiken, bijvoorbeeld met een thuisbatterij of energiemanagementsysteem, wordt dan essentieel.

Wat betekent dit voor de opbrengst van zonnepanelen?

Op dit moment kunnen zonnepaneelbezitters jaarlijks al gauw 800 tot 1000 euro besparen op hun energierekening, dankzij salderen. Zonder die regeling, en zonder aanvullende maatregelen, halveert dat bedrag of wordt het nog lager. Dat maakt zonnepanelen minder aantrekkelijk voor nieuwe kopers en kan ook huurprojecten vertragen.

Volgens de Consumentenbond is dat een slechte zaak. Zij pleiten voor een nieuwe regeling waarbij huishoudens alsnog een vergoeding krijgen van bijvoorbeeld 10 cent per teruggeleverde kWh, met een jaarplafond van 2000 à 3000 kWh. Dat is minder dan bij salderen, maar voldoende om zonnepanelen rendabel te houden, ook voor huurders.

Alternatief: flexbonus

Brancheorganisatie Holland Solar stelt in een artikel in De Telegraaf een alternatieve oplossing voor: een flexbonus. Huishoudens zouden dan beloond worden als ze hun zelfopgewekte stroom direct verbruiken of opslaan, bijvoorbeeld met een thuisbatterij. Dat zou niet alleen hun energiekosten verlagen, maar ook de druk op het overvolle stroomnet verminderen. De bonus kan worden uitgekeerd als subsidie of belastingvoordeel.

Ook technologiebedrijven zoals 1komma5 Nederland pleiten voor gerichte steun aan mensen die investeren in energieopslag. Het bedrijf meent dat het de hoogste tijd is om subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen en dat geld in te zetten voor de verduurzaming van woningen.

Dus: wat levert het straks nog op?

Zolang salderen nog geldt, blijven zonnepanelen financieel interessant. De stroom die je zelf opwekt, levert je dan evenveel op als je anders zou betalen aan de energieleverancier. Na 2027 verandert dat drastisch. De terugverdientijd wordt langer. Als je de stroom niet direct gebruikt, lever je flink in op de opbrengst. Daarom zetten steeds meer experts en organisaties druk op de overheid om voor 2027 een duidelijk, langlopend alternatief te bieden. Of dat gaat lukken, is aan het volgende kabinet.

