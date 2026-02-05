Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schrikken: dit levert het terugleveren van stroom vanaf volgend jaar op

Zonnepanelenbezitters hoeven volgend jaar niet op een leuk extraatje te rekenen. Het terugleveren van zonnestroom gaat veel huishoudens vanaf 2027 namelijk bijna niets meer opleveren. Volgens vergelijkingssite Energievergelijk.nl verdient een gemiddeld gezin met zonnepanelen dat jaarlijks 2500 kilowattuur teruglevert straks nog maar een halve euro per maand.

Op dit moment mogen huishoudens de stroom die ze op zonnige dagen opwekken nog wegstrepen tegen hun eigen verbruik op andere momenten. Hierbij is teruggeleverde stroom evenveel waard als stroom die wordt afgenomen, maar aan deze regeling komt in 2027 een einde.

In bovenstaande video hoor je hoe je meer uit je zonnepanelen kunt halen.

Terugleveren van stroom bij energieleveranciers

Vanaf dat moment betalen huishoudens voor elke kilowattuur die ze aan het net teruggeven, maar krijgen ze ook een vergoeding. Wat overblijft, is het echte voordeel van terugleveren. Voor de berekening heeft de vergelijkingssite gekeken naar de tarieven bij jaarcontracten van verschillende energieleveranciers. Bij onder andere Vattenfall, Essent, Energiedirect, Greenchoice en Oxxio levert teruglevering dan nog slechts een kwart cent per kilowattuur op.

De uitzondering

Er blijkt echter ook één positieve uitzondering te zijn. Bij Eneco vallen de cijfers anders uit. Klanten kunnen daar rekenen op een nettovergoeding van 0,0157 euro per kilowattuur. Maar bij sommige leveranciers wordt de nettovergoeding juist negatief, wat betekent dat huishoudens moeten gaan bijbetalen om stroom te mogen leveren.

„De echte winst zit straks niet meer in wat je teruglevert, maar in wat je zelf direct verbruikt”, zegt energie-expert Koen Kuijper van Energievergelijk.nl over het hebben van zonnepanelen. „Elke kilowattuur die je vanuit je panelen gebruikt, is er een die je niet hoeft te kopen bij de leverancier.”

Lees hier meer over wat de salderingsregeling precies inhoudt.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties