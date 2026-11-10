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Lorena (36) in Burenruzies: ‘De buurvrouw nam zonder mijn toestemming mijn dochter mee naar de kapper’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Lorena (36) hoe haar buurvrouw haar dochter meenam naar de kapper en dat allemaal zonder toestemming. Er werd een groot stuk van haar afgeknipt.

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Lorena (36): „Mijn dochter is goed bevriend met de dochter van de buren die direct naast ons wonen. Ze speelden dagelijks samen: zowel buiten, bij ons als bij de buren. Mijn buurvrouw vertrouwde ik ook helemaal. Als mijn dochter daar speelde, maakte ik me eigenlijk nooit zoveel zorgen. Tot er vorige maand iets gebeurde waar ik helemaal niet blij van werd.

Op een woensdagmiddag vroeg mijn dochter of ze bij ons buurmeisje mocht spelen. Het kwam mij wel goed uit, want ik had nog veel werk te doen. Toen ze drie uur later terug naar huis kwam, schrok ik me rot: haar lange haren waren verdwenen.

Lange haar eraf geknipt

Mijn dochter riep direct: ‘Mam, kijk! Mijn haar is eraf.’ Haar mooie lange haren, die minstens tot haar billen kwamen, waren weg. Het enige wat ik nu zag, was een kort kapsel tot net onder haar oren. Ik begreep er niets van. Ze was altijd zo blij met haar lange haar, waarom wilde ze er dan zo’n stuk vanaf?

Ik vroeg haar direct wat er was gebeurd. Ze vertelde dat het buurmeisje naar de kapper ging en dat zij ook mee mocht. Toen haar vriendinnetje haar haren kort liet knippen, wilde mijn dochter dat blijkbaar ook. De buurvrouw zei volgens mijn dochter daarop dat zij ook haar haren kort mocht laten knippen. Ik voelde woede opkomen, waarom had de buurvrouw geen toestemming gevraagd?

Eerst bespreken

En laat ik vooropstellen dat ik veranderingen qua kapsel normaal gesproken helemaal niet erg zou vinden. Toch is ze pas 8, dus zo’n grote aanpassing wil ik wel eerst met haar bespreken. Wat ik echt niet kon begrijpen was dat de buurvrouw mij niet eerst even had gebeld. Ze appt me over alles en stuurt vaak foto’s door, waarom nu dan niet?

Ik kon niet anders dan verhaal halen bij de buurvrouw. Ik vroeg aan haar waarom ze zonder mij in te lichten de haren van mijn dochter had laten afknippen. Ze reageerde heel koud en zei dat mijn dochter haar dochter zag en direct aangaf dat zij dat ook wilde. De buurvrouw wilde mijn dochter daarop niet teleurstellen. Ze vertelde dat het juist een heel leuk meidenuitje was die middag en dat ze niet snapte waarom ik zo moeilijk deed.

Ruzie waar de meiden bijstonden

Ik probeerde haar daarop duidelijk te maken dat het niet ging om het korte kapsel, maar om het feit dat zij niet zelf zo’n beslissing kon nemen. Toen ze daarop zei dat haar snel aangroeit én dit kapsel mijn dochter ook veel leuker staat, was ik klaar met haar. We kregen ruzie, waar onze meiden bijstonden.



We kwamen er helaas niet uit: de buurvrouw bleef erbij dat ze helemaal niets verkeerds had gedaan en ik vond het maar niets wat zij dit achter mijn rug had besloten. Sinds deze middag is ons contact een stuk minder geworden.

De meiden spelen nog wel graag samen, gelukkig, want ik wil niet dat dit ervoor zorgt dat ze niet meer met elkaar omgaan, maar ik wil niet meer dat mijn dochter bij hen binnen speelt. Ik heb gewoon echt geen vertrouwen meer in de buurvrouw.”

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Vorige week

Deze week vertelde Denise (41) hoe haar buren tijdens haar afwezigheid een kinderfeestje organiseerden in haar voortuin, compleet met een springkussen, tafels en stoelen. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Rosalie reageerde met: „Oh, wij hebben ook zulke asociale buren. Die hebben weleens het afval van hun kinderfeestje in onze voortuin gedumpt.” Een andere lezer, Marc, zei hierop: „Ik zou ze de rekening voor nieuw gras sturen. Dit kan echt niet.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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