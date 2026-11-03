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Denise (41) in Burenruzies: ‘Onze buren hebben onze voortuin gebruikt voor het verjaardagsfeestje van hun dochter’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Denise (41) hoe haar buren tijdens haar afwezigheid een verjaardagsfeestje organiseerden in haar voortuin, compleet met een springkussen, tafels en stoelen.

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Denise (41): „Wij wonen in een rustige straat en hebben eigenlijk nooit problemen gehad met onze buren. Iedereen kent elkaar een beetje en als er iets is, wordt dat meestal gewoon overlegd. Tenminste, dat dacht ik. Want sinds kort weet ik dat onze buren er nogal bijzondere ideeën op nahouden als het gaat om wat wel en niet mag in andermans tuin.

Een paar weken geleden gingen mijn man en ik een weekendje weg. Toen we op zondagmiddag thuiskwamen, zag ik meteen dat er iets niet klopte. Onze voortuin zag eruit alsof er een complete kudde olifanten doorheen was gelopen. Het gras lag helemaal plat, er lagen overal papiertjes en plastic bekertjes en zelfs tussen de planten vond ik snoepverpakkingen. Ik begreep er werkelijk niets van.

Complete ravage

In eerste instantie dacht ik dat er misschien kinderen in onze tuin hadden gespeeld, maar zelfs dan vond ik de schade behoorlijk heftig. We hebben best een ruime voortuin met een groot stuk gras en een paar plantenbakken, waar we juist altijd ons best voor doen. Nu zag het eruit alsof er een heel evenement had plaatsgevonden.

Ik liep nog wat rond om te kijken wat er allemaal kapot was, toen mijn man me riep. Hij had toevallig de buurtapp geopend en zag daar foto’s voorbijkomen van een verjaardagsfeestje. De dochter van onze buren was jarig geweest en blijkbaar hadden ze dat uitgebreid gevierd. Op de foto’s stonden een groot springkussen, verschillende tafels met eten en drinken en een heleboel kinderen. Hartstikke gezellig natuurlijk, totdat ik beter keek. Want dat springkussen stond helemaal niet in de tuin van onze buren. Het stond midden op óns grasveld.

Springkussen in onze tuin

Op de foto’s zag ik dat ze onze complete voortuin hadden gebruikt voor het feestje. Het springkussen stond op het gras, de tafels en stoelen waren vlak naast onze mooie planten gezet en overal liepen kinderen rond. Blijkbaar hadden ze onze tuin gewoon bij hun eigen tuin getrokken, zonder ook maar één keer te vragen of wij dat goed vonden.

Ik was echt verbijsterd. Natuurlijk snap ik dat je voor een kinderfeestje wat extra ruimte kunt gebruiken, maar dan vraag je dat toch gewoon? Het is niet alsof onze buren niet weten waar we wonen. Ze hadden ons makkelijk even een berichtje kunnen sturen. Ik ben daarom meteen bij ze langsgegaan. Ik vroeg waarom ze onze voortuin hadden gebruikt en of ze misschien hadden gezien hoe ze die hadden achtergelaten.

‘Jullie waren toch niet thuis?’

Mijn buurvrouw zei doodleuk dat ze van een andere buurvrouw had gehoord dat we een weekend weg waren en dat ze daarom dachten dat het geen probleem zou zijn. ‘Jullie waren toch niet thuis’, zei ze, alsof daarmee alles was verklaard. Bovendien was hun eigen tuin te klein voor het springkussen en hadden wij toch genoeg ruimte.

Toen ik zei dat ik het ontzettend brutaal vond, begon ze geïrriteerd te raken, want volgens haar was het ‘maar’ een kinderfeestje. En toen kwam ook nog de opmerking dat ons gras er toch al niet zo mooi bij lag, dus volgens haar hadden ze eigenlijk niets verpest. Daar werd ik pas echt kwaad om. Of mijn gras nu prachtig groen is of vol kale plekken zit, dat maakt toch helemaal niets uit? Het is mijn tuin en daar blijf je gewoon vanaf. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat volwassen mensen denken dat ze zomaar andermans grond mogen gebruiken, omdat de bewoners toevallig een weekend weg zijn.

Geen excuses

Inmiddels is de sfeer tussen ons behoorlijk verpest. Mijn buurvrouw vindt nog steeds dat ik overdreven reageer en heeft geen enkele keer aangeboden om de rommel op te ruimen of iets aan het gras te doen. Sterker nog, ze vindt dat ik blij moet zijn dat haar dochter zo’n leuke verjaardag heeft gehad.

Ik heb zelf alles opgeruimd, maar het gras ziet er nog steeds verschrikkelijk uit. Iedere keer als ik naar buiten kijk, erger ik me opnieuw. Niet eens alleen aan de schade, maar vooral aan het gemak waarmee onze buren besloten dat ze onze tuin wel even konden gebruiken.”

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Vorige week

Vorige week vertelde Jaclyn (42) hoe haar buurvrouw zonder toestemming een extra huissleutel liet bijmaken en vervolgens weigerde die terug te geven. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Kitty reageerde met: „Het blijkt niet strafbaar te zijn. Je hebt immers een stukje metaal in handen dat je zelf hebt gekocht en dat is jouw eigendom, ongeacht dat het om een sleutel van een slot gaat dat niet van jou is. Het recht is hier dus simpelweg heel krom.”

Een andere lezer, Karin, zei hierop: „Brutaal van buurvrouw om bij te maken. Ik heb van verschillende buren sleutels in huis. Maar die hebben ze mij gegeven. En nee, ik ga niet zomaar in hun huis, tenzij ze het vragen. Pakketjes voor hen blijven bij mij, tenzij ze vragen of ik het bij hen kan leggen.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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