Burenruzies: ‘Mijn buren weigerden mijn pakketjes te geven, omdat ik zelf maar thuis moest zijn’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Laura (27) over haar buren die vonden dat zij zélf maar thuis moest zijn voor haar pakketjes.

Laura (27): „Ik had altijd heel fijne buren. Online shoppen? Geen probleem. Was ik niet thuis? Dan deed een van mijn buren vaak even de deur open voor de pakketbezorger. Helemaal prima. Sjaak en Els, mijn oudere buren, stonden altijd klaar met een glimlach en een ‘natuurlijk, ik neem het wel aan!’

Weigerde pakketje te geven

Maar toen verhuisden ze naar een verzorgingstehuis en kwamen Jan en Gerda naast me wonen. Vanaf dat moment veranderde alles. De eerste keer dat ik een pakketje wilde ophalen bij Jan, weigerde hij het zomaar te geven. ‘Als je niet thuis bent om het aan te nemen, moet je dat zelf maar regelen’, bromde hij. Ik dacht nog: oké, misschien heeft hij een slechte dag? Maar nee, dit was pas het begin van de drama.

Een paar weken later bestelde ik een nieuwe iPhone. Op mijn track & trace stond er dat het pakketje tussen 15.00 – 17.00 uur zou komen en dan zou ik thuis zijn. Eenmaal thuis zag ik een briefje in de brievenbus: het pakketje was bij mijn buren afgegeven. Toen ik het pakketje ging ophalen bij Gerda, was het weg. Nou ja, weg… Ze had ‘m ontvangen, opengemaakt en bleek ‘m gewoon zelf te gebruiken. Letterlijk mijn splinternieuwe telefoon, in haar handen! Gerda vond dat ik maar moest leren om thuis te zijn en mijn pakketjes beter moest regelen.

Wijkpolitie ingeschakeld

Ik was woedend en ging terug naar huis, zónder mijn telefoon. Dit kon toch niet waar zijn? Ik besloot de wijkpolitie in te schakelen. Binnen een uur stonden ze op de stoep, met twee man sterk. Ik vertelde ze mijn kant van het verhaal en zij vertrokken naar de buren. Gelukkig kregen ze het daar snel geregeld. Gerda kreeg een waarschuwing en ik kreeg mijn iPhone terug. Weliswaar met een krasje, maar ik had hem.

Sindsdien stuur ik mijn pakketjes rechtstreeks naar een afhaalpunt. Ik wil nooit meer meemaken dat mijn spullen ‘gejat’ worden omdat ik er nét even niet ben. Wat het extra wrang maakt, is dat Jan en Gerda nog steeds doen alsof zij de goede buren zijn. Ze groeten vriendelijk, maar zodra ik even niet kijk, hoor ik ze fluisteren. Het is bijna komisch. Maar ze vertrouwen? Dat doe ik nooit meer.”

Vorige week

Vorige week vertelde Marloes (39) over haar bovenburen in de stad, die graag hun fietsen voor haar benedenwoning parkeren, met kapotte ramen als gevolg. Metro-lezers reageerden hier flink op. Vicky heeft een tip: „Decoratieve latten aan onderkant raam maken, zodat sturen niet meer tegen je raam aankomen?” Een andere lezer zei hierop: „Het is misschien eenvoudiger om bij de gemeente een gratis geveltuintje aan te vragen of zelf grote plantenbakken tegen de gevel te zetten, zodat het stuur van een fiets niet bij het raam kan.” Jigsy ziet eigenlijk wel een voordeel: „Elke maand een nieuwe raam, scheelt lappen om de week. Wie wil dat nou niet?”

