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Jaclyn (42) in Burenruzies: ‘Onze buurvrouw heeft zonder te vragen een sleutel van ons huis laten bijmaken’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Jaclyn (42) hoe haar buurvrouw zonder toestemming een extra huissleutel liet bijmaken en vervolgens weigerde die terug te geven.

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Jaclyn (42): „Ik heb altijd goed contact gehad met onze buurvrouw. We wonen al een paar jaar naast elkaar en konden prima met elkaar opschieten. Af en toe maakten we een praatje en als er een pakketje werd bezorgd terwijl de ander niet thuis was, namen we dat gewoon aan. Ik had nooit een reden om haar niet te vertrouwen, maar dat is inmiddels wel anders.

Planten water geven

Een tijdje geleden gingen wij op vakantie en vroeg ik of ze onze planten water wilde geven, en dat vond ze gelukkig geen probleem. Ik gaf haar onze huissleutel en toen we terugkwamen, kreeg ik die netjes weer terug. Daarmee was het voor mij klaar. Ik had er geen seconde bij stilgestaan dat zij misschien nog een sleutel zou hebben.

Totdat ik een paar maanden later ineens een vreemd appje kreeg. Ik was aan het werk toen mijn buurvrouw me berichtte dat ze een pakketje had aangenomen. Ze schreef erbij dat ze het alvast bij ons binnen had gelegd. In eerste instantie dacht ik er niets van, maar toen vroeg ik me ineens af: hoe heeft ze dat gedaan?

Sleutel bijgemaakt

Ze had onze sleutel toch allang teruggegeven? Ik stuurde haar een berichtje met de vraag hoe ze binnen was gekomen. Ze schreef doodleuk: ‘Ohhh, ik heb er toen even eentje bij laten maken. Wel zo handig, toch?’

Ik wist werkelijk niet wat ik las. Ze had dus zonder toestemming een extra sleutel van ons huis laten maken en die al die maanden gewoon gehouden. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Toen ik vroeg waarom ze dat had gedaan, zei ze dat het handig was voor noodgevallen. Mocht er ooit iets gebeuren, dan kon ze tenminste naar binnen. Ze begreep totaal niet waarom ik daar zo van schrok.

‘Je overdrijft’

Ik heb haar meteen duidelijk gemaakt dat ik dit absoluut niet normaal vond. Het is toch mijn huis? Ik bepaal zelf wie daar een sleutel van heeft. Dat ik haar ooit vertrouwde om de planten water te geven, betekent niet dat ze zomaar een sleutel mag laten bijmaken. Maar mijn buurvrouw vond dat ik overdreef. Volgens haar had ze alleen maar goede bedoelingen en moest ik blij zijn dat er iemand in de buurt was die in geval van nood naar binnen kon. Bovendien had ze toch alleen maar een pakketje binnengelegd?

Het idee dat iemand al maanden een sleutel van mijn huis heeft zonder dat ik dat weet, vind ik verschrikkelijk. Ik vraag me nu zelfs af of ze vaker binnen is geweest als wij niet thuis waren. Ik heb haar daarom gevraagd om de bijgemaakte sleutel onmiddellijk terug te geven, maar tot mijn verbazing weigerde ze dat. Ze vond dat ik haar behandelde alsof ze een inbreker was, terwijl ze alleen maar behulpzaam probeerde te zijn.

Hele buurt bemoeit zich ermee

Daarna is de discussie flink uit de hand gelopen. We kregen ruzie en omdat we buiten stonden, kregen andere buren er ook iets van mee. Voor ik het wist, bemoeiden meerdere mensen uit de straat zich ermee. De een vond dat mijn buurvrouw veel te ver was gegaan, terwijl een ander zei dat ik rustiger moest reageren, omdat ze het vast goed bedoelde.

Maar eerlijk gezegd maakt het me niet uit wat haar bedoelingen waren. Je laat toch niet stiekem een sleutel van iemands huis bijmaken? Het ergste vind ik dat ze nog steeds weigert die sleutel terug te geven. Inmiddels groeten we elkaar niet eens meer en is de sfeer behoorlijk ongemakkelijk geworden.

Nieuw slot

Ik heb daarom een slotenmaker geregeld die binnenkort een nieuw slot komt plaatsen. Dat kost me natuurlijk weer veel geld, maar ik wil weer met een gerust gevoel mijn voordeur achter me dicht kunnen trekken. Zelfs als ze die sleutel alsnog teruggeeft, weet ik niet of er misschien nóg een kopie bestaat.

Wat mij betreft is het vertrouwen helemaal weg. Want er is volgens mij een behoorlijk groot verschil tussen een goede buur zijn en jezelf ongevraagd toegang geven tot andermans huis.”

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Vorige week

Deze week vertelde Senna (36) hoe haar buurvrouw haar zoontje steeds snoep blijft geven, terwijl hij om medische redenen absoluut geen suiker mag. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Cindy reageerde met: „Ik snap de buurvrouw. Als je je kind een snoepje geeft, geef je de anderen ook. Je moet jouw kind helaas leren het af te slaan, omdat dat niet mag van de dokter. Anders wordt hij nog zieker. Op school worden ook met verjaardagen dingen met suiker uitgedeeld. Moet de hele klas zich dan aanpassen? Je moet je zoon leren wat hij wel en niet mag.”

Een andere lezer, Chantal, zei hierop: „Het is natuurlijk heel vervelend als iemand niet wil luisteren en zoiets toch blijft geven. Mijn advies is om alternatieven aan de buurvrouw te geven die wel mogen, maar ook om je kind zelf nee te leren zeggen.

Ik ben zelf opgegroeid met diabetes en hoewel ik over het algemeen overal aan mee kon doen, moest ik als kind ook weleens nee zeggen terwijl ik zag dat anderen wel snoep kregen. Ik begreep waarom en vond dat ook helemaal niet erg.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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