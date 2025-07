Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De nieuwe buren hebben een grote volière in de tuin, maar je hoort de vogels dag en nacht’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Ilona (41) over haar nieuwe buren, die een volière vol schreeuwende vogels hebben neergezet in hun tuin, onder haar slaapkamerraam.

Ilona (41): „Toen ik hoorde dat het huis naast ons verkocht was, was ik oprecht benieuwd wie er zouden komen wonen. Nieuwe buren zijn altijd een beetje spannend, maar ook leuk. Ik hoopte dan ook dat het goed zou klikken en dat we gezellig konden gaan borrelen. Maar dat gebeurde hier dus helaas niet.

De sirene

De eerste week na hun verhuizing leek alles nog normaal. Beetje klussen en een beetje tuinieren. Tot er ineens een gigantische vogelkooi verscheen in hun tuin. Niet een schattig kooitje met een parkiet of zo, nee, dit ding was een volière deluxe. Een complete aluminiumconstructie van minstens twee meter breed. Daar kwamen op dag twee al drie vogels in: een grasparkiet, een dwergpapegaai en iets wat volgens Google een valkparkiet is. Ik noem hem inmiddels ‘de sirene’.



In het begin vond ik het ergens nog wel gezellig klinken. Een beetje gefluit en een beetje getjilp. Maar dat sloeg al snel om in hysterisch gekrijs toen er nog meer vogels bijkwamen. Vooral de valkparkiet heeft de longinhoud van een stadion. En blijkbaar kennen de vogels van de buren geen dag- en nachtritme, want om 5.00 uur ’s ochtends beginnen ze vrolijk aan hun operaconcert en dat gaat soms tot na middernacht door. De eerste week dacht ik nog: ze moeten vast wennen. Maar drie maanden later… wennen wíj er nog steeds niet aan.

Slaaptekort

Toen ik het aankaartte bij de buren, keek de buurvrouw me direct boos aan. ‘Ze zingen als ze blij zijn, dat is toch mooi?’, snauwde ze. Ja, prachtig, als het niet onder je slaapkamerraam is, terwijl je probeert te slapen. Toen ik voorstelde om de volière iets verder te zetten, zei ze: ‘Nee, de volière is al vastgezet en daar krijgen ze te veel zon. Dat is zielig.’



Het gevolg is dat mijn man en ik slaaptekort hebben. En zodra je je eraan begint te ergeren, hoor je het de hele dag. Een keer had ik een Teams-meeting voor werk, en zei mijn collega ineens: ‘Hé Ilona, heb jij een papegaai in huis?’ Nee dus. Ik heb buren met een hobby.

Geluidsopnames van volière

De vogels krijsen, fluiten, piepen, klappen met hun vleugels en hebben complete ruzies met elkaar. En de buren? Die genieten er zichtbaar van. Ze zitten in hun tuinstoelen met een kop thee en glimlachen elke keer als er eentje een kreet uitstoot die lijkt op een brandalarm. Ik erger me eraan.



Ik heb inmiddels geluidsopnames gemaakt en ben van plan om contact op te nemen met de gemeente. Maar ik weet nu al dat dit weer zo’n ‘grijs gebied’ is. Want hoe hard is te hard als het om vogels gaat? Er is geen maximumdecibel voor gekwetter. En je kunt moeilijk een dwergpapegaai vragen of hij z’n volume wil dimmen. Ik vind het oprecht jammer, want ik had graag goed contact met ze gehad. Maar helaas lijkt dat niet mogelijk.”

Vorige week

Vorige week vertelde Yvonne (46) over haar buren, die zonder overleg een nieuwe schutting plaatsten, deels op haar grond. En hem vervolgens weigerden te verplaatsen. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Leen reageerde met: „Heel simpel. De schutting staat op jullie grond, dus het is jullie bezit. Wij hebben ooit eens het kadaster ingeschakeld om precies te laten bepalen wat de erfgrens was. Dat kostte een paar euro, maar er was wel duidelijkheid.”

Een andere lezer, Bert, zegt: „Als hij in jullie tuin staat, zou ik hem gewoon afbreken en op de oude grens weer opbouwen. Materiaal heb je al, dus je hebt alleen iemand nodig die het daar plaatst. Je wilde toch al bijdragen. Gewoon doen als de buren op vakantie zijn.”

