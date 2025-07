Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze buren lieten een schutting 20 centimeter op onze grond plaatsen en weigeren hem te verplaatsen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Yvonne (46) over haar buren, die zonder overleg een nieuwe schutting plaatsten, deels op haar grond. En hem vervolgens weigerden te verplaatsen.

Yvonne (46): „Het begon eigenlijk best gemoedelijk. Onze achterburen, een jong stel dat er net kwam wonen, vertelden dat ze van plan waren de oude schutting te vervangen. Prima, die stond al een beetje scheef en was duidelijk aan vervanging toe. We zeiden nog: ‘Laat maar weten wat we bij kunnen leggen.’

Op ónze grond

Drie weken later stonden we op een zaterdag ineens oog in oog met een gloednieuwe, donkere houtkleurige schutting. Mooi werk, dat wel. Stevig, hoog en strak. Alleen… hij stond dus niet waar hij moest staan. Ik liep het even na met de oude meetpunten van de vorige schutting, en ja hoor: twintig centimeter verder naar onze kant dan eerst. Hoe kon dat nou weer gebeuren?



Ik liep naar de buren om er op een rustige manier iets van te zeggen. De buurvrouw deed open en zei letterlijk: ‘Ach joh, wat maken die paar centimeter nou uit?’ Nou, twintig centimeter over de hele breedte van de tuin is ontzettend veel. Bovendien, als iedereen maar zomaar iets op andermans grond mag zetten, kunnen we net zo goed allemaal schuurtjes op gemeentegrond bouwen. Toch?

Aannemer wist van niets

Toen ik bleef aandringen, begon het gedoe pas echt. Ze wilden ‘geen gedoe’ en verwezen me door naar hun aannemer. Die aannemer wist nergens van. Sterker nog, die zei dat de buren zélf hadden aangewezen waar hij de schutting moest plaatsen. Toen we vroegen of ze hem alsnog konden verplaatsen naar de juiste erfgrens, kregen we een mail van een kennis van hen, waarin stond dat het juridisch moeilijk te bewijzen zou zijn. Ik snapte dat niet. Het staat toch allemaal zwart op wit?

We zitten nu al maanden in een soort stil oorlogsgebied. We laten het voorlopig even rusten, maar eerlijk? Het voelt alsof ze gewoon een stuk van onze tuin hebben afgepakt. En dat krijg je dus niet zomaar terug.

Nooit meer iets samen

Het ironische is: we waren in het begin nog van plan om de nieuwe schuttingkosten te delen. Ik vind het echt jammer. Er was geen overleg, geen respect en ze doen daarna alsof wij de lastige partij zijn. Twintig centimeter is misschien niet veel, maar het is wel gewoon van ons.”

Vorige week

Vorige week vertelde Sanne (41) over haar buurman, die besloot een flinke verbouwing te starten zonder iets te zeggen. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Joris reageerde met: „Goed je lokale krant in de gaten houden, daar staan de vergunningaanvragen in. Dan kun je in beroep gaan en extra voorwaarden eisen.” Een andere lezer, Whesley, zegt: „Tussen 08.00 uur en 22.00 uur mag je gewoon geluidsoverlast veroorzaken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

