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Jessica (48) in Burenruzies: ‘Onze buurkinderen hebben dingen uit onze voortuin verkocht tijdens hun garagesale’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Jessica (48) hoe haar spullen tijdens een garagesale door de buurkinderen werden verkocht.

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Jessica (48): „Onze buren organiseren wel vaker een garagesale. Hun kinderen zitten dan vanaf de oprit allerlei spullen te verkopen: knuffels, spelletjes, speelgoed en andere dingen die ze niet meer gebruiken. Op zich heb ik daar helemaal geen moeite mee. Laat kinderen lekker hun oude spullen verkopen en er een zakcentje aan overhouden.

Spullen uit onze voortuin gepakt

Totdat wij een weekend weg waren. Toen we thuiskwamen, viel me meteen op dat er allerlei spullen uit onze voortuin verdwenen waren. Een nieuwe cactus in een nieuwe pot, twee beeldjes, een spiegeltje en een vaas. Gelukkig hebben wij een paar maanden geleden een camera opgehangen, dus ik ben de beelden natuurlijk direct gaan bekijken.

Al binnen een paar minuten zag ik wat er was gebeurd: de buurkinderen waren tijdens hun garagesale ook bij ons in de voortuin geweest en hadden daar spullen weggehaald. Vervolgens hadden ze mijn spullen tussen de spullen gezet die zij vanaf hun eigen oprit aan het verkopen waren. Een aantal minuten later zag ik iemand mijn gloednieuwe cactus én nieuwe pot in de achterbak zetten en ook de rest van mijn spullen was binnen een uur verkocht.

Geen excuses

Dat vond ik natuurlijk behoorlijk raar. Je kunt niet zomaar spullen uit de tuin van iemand anders pakken en ze vervolgens verkopen alsof ze van jou zijn. Ik heb de ouders ermee geconfronteerd en verwachtte eigenlijk dat ze zouden schrikken, hun excuses zouden aanbieden en direct de schade zouden vergoeden. Maar dat gebeurde allemaal niet.

Sterker nog, ze zeiden dat hun kinderen niets hebben gedaan. Ook al heb ik de camerabeelden waarop te zien is dat ze in onze tuin komen en spullen meenemen. Ik vertelde ze over de beelden en ik wilde het aan ze laten zien, maar dat wilden ze niet.

Wijkagent

Inmiddels is zelfs de wijkagent erbij betrokken geweest. Die heeft de beelden van de garagesale ook gezien en heeft aangegeven dat de spullen vergoed moeten worden. Je zou denken: doe dat en dan is het klaar. Maar nee, ook daarna gebeurde er niets. Daar kan ik dus echt niet bij met mijn hoofd. Ik heb genoeg bewijs dat ze mijn spullen hebben verkocht, maar toch wordt er gedaan alsof ik dit allemaal verzin.

Ik vind het niet alleen naar dat dit is gebeurd; ik vind het ook niet leuk hoe onze band nu met de buren is. We zeggen elkaar niet eens meer gedag. Die vergoeding van de spullen boeit mij eigenlijk niet eens; het gaat me er vooral om dat er niet eens een excuus vanaf kan. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik vind het maar vreemd.”

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Vorige week

Deze week vertelde Donna (34) hoe de uitbouw van haar buren voor een lekkage in haar huis zorgt. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Nathanael reageerde met „Over tien jaar is je hele constructie rot en zit het vol ongedierte. Lekker dan.” Een andere lezer, Peter, zei hierop: „Genoeg is genoeg. Ik zou het voor de laatste keer aankaarten bij de buren en voorzichtig dreigen met een rechtszaak.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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