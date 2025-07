Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze buurman begon zonder overleg aan een verbouwing die geluidsoverlast geeft tot laat in de avond’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Sanne (41) over haar buurman, die besloot een flinke verbouwing te starten zonder iets te zeggen.

Sanne (41): „We wonen al twaalf jaar in dezelfde rijtjeswoning. Het is een fijne straat, met leuke buren met af en toe een straatfeestje. Niks mis mee. Tot er vorig jaar een nieuwe buurman naast ons kwam wonen: Erik. Hij leek me in eerste instantie een rustige en vriendelijke man. We zeiden elkaar netjes gedag en hij liet zelfs weten dat hij een paar kleine dingen in huis wilde opknappen. Prima, dacht ik nog. Tot we na een weekendje weg thuiskwamen in wat ik alleen kan omschrijven als een bouwput met muren.

Oorverdovend lawaai door verbouwing

Het begon allemaal met geboor. Veel geboor, gehak en gesloop. Alsof ze de hele benedenverdieping eruit trokken. Mijn kinderen zaten met hun handen op hun oren aan het huiswerk, mijn man werkte thuis met een koptelefoon op en zelfs de kat vluchtte naar zolder. Ik dacht: oké, misschien één of twee dagen herrie. Maar toen werd het avond. Half acht: nog steeds kabaal. Kwart over negen: het geluid van een boor. Ik keek opzij en zag onze muren letterlijk meetrillen.

We hadden niets gehoord van tevoren. Geen briefje en geen belletje met ‘hé buur, ik ga de boel verbouwen’. Helemaal niks. Dus ik besloot er iets van te zeggen. Toen ik aanbelde, deed Erik open, met gehoorbescherming op. Ik zei vriendelijk: ‘Zou je er misschien rekening mee kunnen houden dat we ’s avonds wat rust willen? We hebben kleine kinderen.’ Hij kijkt me aan en zegt: ‘Tja, ik heb me te houden aan een planning voor deze verbouwing en dit is de enige tijd dat het kan.’ En hij klapte de deur zo voor m’n neus dicht.

Verbouwing ging weken door

Vanaf dat moment was het elke avond prijs. Tot half tien, soms zelfs later. Het ergste: het ging weken door. Een aannemer heb ik niet gezien, dus ik vermoed dat hij alles grotendeels zelf deed. Inclusief het vloekend sjouwen van gipsplaten om 21.45 uur op een doordeweekse avond. Toen ik hem daarop aansprak, kreeg ik een monoloog over hoe je niet iedereen altijd tevreden kunt houden.

Gelukkig was ik niet de enige die er gek van werd. De buurvrouw die aan de andere kant van hem woont, had haar baby inmiddels verhuisd naar een andere kamer omdat het slaapje telkens verstoord werd door al het geluid. We hebben samen geprobeerd via de buurtcommissie iets te regelen, maar die verwees naar onderling overleg. En ja, overleg was dus precies wat er níet was.

De schade is gedaan

Toen het écht de spuigaten uitliep, denk aan: stof tot in onze woonkamer via het open raam en schroeven die ergens door onze muur leken te komen, ben ik nog een paar keer aan zijn deur gaan staan, maar helaas zei hij telkens dat ik niet moest zeuren.



Inmiddels is het grotendeels klaar, en is het weer stil. Maar de schade is gedaan. We zeggen elkaar nog net aan gedag. En eerlijk? Iedere keer als ik een boormachine hoor, krijg ik een lichte vorm van paniek. Dus voor iedereen die ooit gaat klussen: overleg even met je buren. Echt, het voorkomt een hoop ellende.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week vertelde Saskia (44) over haar buurman, die de rust in de buurt heeft ingewisseld voor een brommende vijverpomp die 24/7 aanstaat. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Johnny reageerde met: „Misschien kan de buurman een geïsoleerde bak erom bouwen om het geluid te dempen.” Een andere lezer, Ben, reageerde: „Ik heb ook zo’n buurman gehad met zo’n pomp. Je wordt er gek van. Heel de dag dat gebrom is gewoon geluidsoverlast.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

