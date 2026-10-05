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Is dure shampoo echt beter? Keuringsdienst komt met verrassend advies over de eerste 5 ingrediënten

Wie extra betaalt voor ‘herstellende’ of ‘anti-pluis’-shampoo, krijgt niet automatisch betere shampoo. Dat blijkt uit onderzoek van Keuringsdienst van Waarde. Een cosmetisch scheikundige legt uit waarom je beter naar vijf ingrediënten kunt kijken dan naar de voorkant.

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De keuze is enorm en de prijzen lopen flink uiteen. Van ‘herstellend’ tot ‘voedend’ en van ‘anti-pluis’ tot ‘voor extra volume’: de verpakkingen staan vol met beloftes. Maar wat betekenen die termen eigenlijk?

Wat krijg je eigenlijk extra als je meer betaalt voor shampoo?

Het doel van shampoo is om natuurlijke olie (talg) en vuil weg te halen van je hoofdhuid en haar. Die olie druipt over de haarvezels om je haren sterker en gladder te maken, schrijft de Keuringsdienst van Waarde.

Omdat talg zo’n vettige stof is, blijven geuren en vuil er makkelijk aan plakken. Shampoo is bedoeld om talg, vuil en productresten te verwijderen. Dat gebeurt met oppervlakte-actieve stoffen, ook wel surfactanten genoemd.

Water en surfactanten vormen de basis van vrijwel iedere shampoo, van een goedkope tot een dure variant. Toch staan er in de drogist tientallen verschillende varianten. Sommige merken hebben er zelfs 25 in het schap.

Scheikundige Perry Romanowski: vergelijk de eerste 5 ingrediënten

Er is maar een beperkte lijst van ingrediënten die shampoo-producenten kunnen gebruiken. Alle merken vissen uit diezelfde vijver, ze gebruiken ze in verschillende samenstellingen, maar de overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen.

De rest van de verschillen (ook in prijs) heeft te maken met geur, kleur of een andere actieve stof zoals keratine, zijde of aloë vera. Dure shampoos bevatten vaak sterkere concentraties van dit soort stoffen. Al gaat zelfs dat niet altijd op.

Goedkope shampoos kunnen goedkope ‘opvulmiddelen’ oppervlakte-actieve stoffen bevatten. Toch is de reinigende functie van goedkope en dure shampoo even effectief. En echt niet iedereen heeft shampoo met zijde, aloë vera of keratine nodig.

Wanneer is duurdere shampoo wél het geld waard?

Perry Romanowski, cosmetisch scheikundige, ontwikkelde jarenlang shampoo-formules voor de industrie. Hij geeft als tip aan de Keuringsdienst: laat je niet afleiden door fabeltjes op de voorkant. Kijk op de achterkant van de verpakking. Als de eerste vijf ingrediënten hetzelfde zijn als van een duurdere shampoo, dan is het min of meer dezelfde shampoo.

Er zijn wel uitzonderingen waarin een duurdere shampoo verschil kan maken. Bij droog, beschadigd, gekleurd of krullend haar kunnen ingrediënten zoals oliën en eiwitten extra verzorging bieden. Ook bij een gevoelige hoofdhuid of problemen zoals roos, jeuk of eczeem kunnen speciale formules beter werken. Wie dagelijks het haar wast of het regelmatig verft, kan daarnaast baat hebben bij een mildere, sulfaatvrije shampoo. Toch zijn vergelijkbare producten en ingrediënten meestal ook gewoon bij de drogist te vinden.

Dure shampoos zijn dus zeker niet per definitie beter. Voor gewone reiniging is een goedkope shampoo vaak voldoende. Bij specifieke behoeften, zoals droog, beschadigd of gekleurd haar, kan een duurdere formule wel meerwaarde bieden.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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