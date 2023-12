Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van roos door de kou? Deze effectieve tips laten de schilfers verdwijnen

Zodra het kouder wordt, merken velen de weersverandering gelijk aan hun huid. En dan niet alleen de huid op je gezicht, maar ook de hoofdhuid. Heb jij in de koudere seizoenen ook zo’n last van roos? Dan komen deze tips goed van pas.

Een witte kerst is leuk, maar niet als de witte vlokken van je hoofdhuid op je schouders vallen. En niet alleen de kou is een factor, ook stress kan zorgen voor een droge, jeukende hoofdhuid.

Roos en seborroïsch eczeem kunnen het gevolg zijn van stress, seizoenswisselingen, schommelende hormonen of overmatige gistgroei op de hoofdhuid, verergerd door een hoog suikergehalte in het dieet dat de bacteriën voedt.

Wat is het verschil tussen roos en een droge hoofdhuid? Hoewel bijna dezelfde symptomen hebben, zoals losse schilfers en een jeukende hoofdhuid, hebben roos en een droge hoofdhuid meestal verschillende oorzaken. Roos heeft te maken met seborroïsch eczeem, terwijl een droge hoofdhuid simpelweg komt doordat je huid te veel water verliest als je lichaam uitgedroogd is.

Wat te doen tegen roos?

Naast talloze oorzaken, zijn er gelukkig ook genoeg oplossingen voor roos. Roos kan gemakkelijk weer verdwijnen, maar meestal is er een voortdurende behandeling nodig om het op de lange termijn onder controle te houden, in plaats van een eenmalige natuurlijke oplossing.

Regelmatig wassen met anti-roos shampoo

Voor Kaukasisch of Aziatisch haar raden experts aan om het haar dagelijks te wassen en een specifieke shampoo tegen roos te gebruiken. Door verschillende anti-roos shampoos (met verschillende actieve ingrediënten) af te wisselen, vergroot je de kans op succes. Voor Afrikaans of Afro haar kun je het beste één keer per week de anti-roos shampoo gebruiken.

Zorg dat je meer zink binnenkrijgt

Roos verhelp je niet alleen door producten op je haar te gebruiken, maar ook door je voedingsschema iets aan te passen. Uit onderzoek bleek dat het verhogen van de hoeveelheid noten en zaden in je dieet een effectieve manier is om het zinkgehalte te verhogen. Zink reguleert de hoeveelheid androgenen in het lichaam en lage hoeveelheden androgenen worden in verband gebracht met roos. Simpel gezegd: meer zink is minder roos.

Meer Omega-3

Niet alleen zink doet wonderen, ook een toename aan Omega-3 zorgt ervoor dat roos kan verdwijnen. Omega-3 is een ontstekingsremmend essentieel vetzuur voor de gezondheid van het lichaam, de huid en het haar. Het kan helpen bij het reguleren van de olieproductie in zowel de huid als de hoofdhuid.

Minder suiker en pittig eten

Roos wordt vaak veroorzaakt door een teveel aan Candida-gist. Suikerrijke en kruidige gerechten stimuleren de groei van dit specifieke gist. Dit wil je dus zoveel mogelijk minderen. Suiker onttrekt vitamine B ook van het lichaam, wat ook essentieel is in de strijd tegen roos.

Exfolieer de hoofdhuid

Waarschijnlijk heb je in jouw skincare routine een exfolieer-stap zitten. Maar wist je dat de hoofdhuid hier ook heel lekker op gaat? Door de hoofdhuid regelmatig te exfoliëren, voorkom je dat dode huidcellen achterblijven en de poriën verstoppen. Dit kan namelijk leiden tot meer vervelende problemen met de hoofdhuid, zoals seborroïsch eczeem.

Masseer de hoofdhuid

De siliconen hoofdhuidborstels zijn populairder dan ooit. En wij snappen wel waarom. Het masseren van de hoofdhuid heeft, naast dat het ook lekker aanvoelt, vele voordelen. Een van die voordelen is dat het de hoofdhuid wakker schudt en reinigt, waardoor dode huid wordt verwijderd en de doorbloeding van je hoofdhuid wordt gestimuleerd.

Reacties