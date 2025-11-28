Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetenschappers ontdekken eindelijk waarom stress haarverlies veroorzaakt

Heb jij het gevoel dat je veel meer last hebt van haarverlies in stressvolle periodes? Volgens Harvard-onderzoekers is dat geen toeval: stress blijkt namelijk een belangrijke trigger te zijn voor haaruitval. Maar hoe zit dat nu precies? En openbaart haarverlies zich altijd direct of pas veel later?

Van peperdure haarserums tot infrarood-kappen: er zijn tegenwoordig genoeg producten op de markt die haarverlies beloven tegen te gaan. Toch kun je volgens Harvard-onderzoekers je heil beter zoeken in ontspanning: stress blijkt namelijk één van de belangrijkste triggers te zijn voor haarverlies en daar kan geen enkel haarserum tegenop.

Muizenexperiment

Maar wat gebeurt er nu precies met je haar op het moment dat je stress hebt? De wetenschappers besloten dit te onderzoeken door middel van een experiment met muizen. Ze wilden zien wat acute stress precies met muizen doet. Hiervoor gebruikten ze twee verschillende methodes: één groep muizen werd vastgehouden en kampte daardoor met psychologische stress en een andere groep muizen kreeg een pijnprikkel via een chemische stof.

De impact van stress op het haar van de muizen bleek groot te zijn: stress veroorzaakte niet één, maar twee verschillende soorten schade aan de haarfollikels. De eerste schade blijkt afkomstig te zijn van je zenuwstelsel. Als je namelijk gestrest bent, schakelt je lichaam over op een soort overlevingsmodus. Op zo’n moment wordt je sympathische zenuwstelsel geactiveerd. Dat is het systeem dat verantwoordelijk is voor je zogeheten ‘vecht-of-vlucht’-reactie. Op zo’n moment maken je zenuwen grote hoeveelheden noradrenaline aan. Dat is een stof die ervoor zorgt dat je hartslag omhoog gaat en je spieren klaar zijn voor actie.

Stress en haarverlies

Maar dat niet alleen: noradrenaline bereikt namelijk ook de haarfollikels in je huid. Die haarfollikels bevatten verschillende stamcellen: er zijn stamcellen die rustig in je huid zitten te wachten, maar er zijn ook snel delende stamcellen die actief bezig zijn met het maken van je haar. De onderzoekers ontdekten dat de snel delende cellen erg gevoelig zijn voor noradrenaline. Als er te veel noradrenaline is, raken de cellen overspoeld met calcium. Normaal gesproken hebben cellen calcium nodig om goed te werken, maar een overschot kan dodelijk zijn.

En dat is precies wat de onderzoekers onder de microscoop zagen: de snel delende cellen bleken al na een dag dood te gaan en na drie dagen waren veel van deze cellen zelfs compleet vernietigd. De cellen stierven ook geen rustige dood: normaal gesproken worden ze namelijk netjes opgeruimd door hun buren, maar de onderzoekers zagen dat ze in dit geval gewoon uit elkaar vielen en hun inhoud lekten, iets wat ook wel necrose wordt genoemd.

Hoelang duurt het voordat je haarverlies hebt?

Daardoor komt er allerlei troep vrij die normaal gesproken netjes binnen de cel blijft. En daar is je immuunsysteem niet blij mee: die ziet het als een noodsituatie en stuurt er immuuncellen op uit om de troep op te ruimen. Andere immuuncellen nemen echter stukjes van de dode cellen mee naar de lymfeklieren. In je lymfeklieren worden de stukjes van je haarfollikelcellen gepresenteerd aan de T-cellen. Dat zijn cellen die normaal gesproken virussen en kanker bestrijden. Helaas kunnen ze niet het verschil zien tussen dode en gezonde haarfollikels, waardoor ze ook de gezonde haarfollikels aanvallen. Het gevolg? Je haar valt uit.

Dat merk je echter niet meteen: in eerste instantie krijg je gewoon weer nieuw haar, maar als er later nog een ontstekingsreactie plaatsvindt, slaan de T-cellen opnieuw toe. Volgens de onderzoekers verklaart dit ook waarom mensen soms maanden of jaren na een traumatische gebeurtenis plotseling last krijgen van haarverlies. De stress is dan allang voorbij, maar de T-cellen liggen al die tijd op de loer om bij de volgende ontstekingsreactie toe te slaan.

