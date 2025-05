Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Droogshampoo is handig, maar hierom moet je het niet té vaak gebruiken

Steeds meer mensen letten erop: de gezondheid van hun haar. Minder vaak wassen en minder chemicaliën gebruiken om gezondere lokken te creëren. Om de langere periodes zonder wassen te overbruggen, grijpen veel mensen naar droogshampoo.

Maar wat gebeurt er als je droogshampoo te vaak gebruikt en dagenlang het echte wassen overslaat?

Gebruik droogshampoo niet te vaak

Af en toe droogshampoo gebruiken, kan prima. Maar gebruik je het te vaak, zonder je hoofdhuid goed schoon te maken? Dan kan dat leiden tot irritatie en een verstoorde hoofdhuidbalans. „Droogshampoo moet je zien als een tijdelijke oplossing, niet als vervanging voor een goede wasbeurt”, legt tricholoog Sara Hallajian uit aan Huffpost.

🚿 Wat is droogshampoo precies? Droogshampoo absorbeert olie uit je haar en zorgt voor meer volume bij de wortels. Belangrijke ingrediënten zijn onder andere alcohol denat en stoffen als butaan, isobutaan en propaan. Stijfsel (zoals rijst- of maïszetmeel) en kleisoorten zoals kaolien worden toegevoegd om vet op te nemen.

Ophoping van product

Te veel droogshampoo leidt tot ophoping van product op je hoofdhuid. Hierdoor raken haarzakjes verstopt, wat de haargroei kan vertragen en kan leiden tot haaruitval en breekbaar haar.

„Wie zijn haar niet vaak genoeg wast en wél veel droogshampoo gebruikt, kan last krijgen van verstoppingen en uiteindelijk haarverlies”, waarschuwt haarstylist Gretchen Friese.

Hoe vaak je droogshampoo zonder problemen kunt gebruiken, hangt af van je haartype. Fijn haar wordt sneller vet en heeft vaker droogshampoo nodig, terwijl krullend of kroezend haar van nature droger is en minder snel baat heeft bij droogshampoo.

Niet in de avonden en geen babypoeder als alternatief

’s Avonds droogshampoo aanbrengen en ermee slapen lijkt handig, maar het is geen goed idee, zeggen experts. De ophoping van product kan je hoofdhuid verder uitdrogen en irriteren. „Een paar uur overdag kan prima, maar het is beter om je hoofdhuid écht schoon te maken, vooral als je ’s nachts zweet”, aldus Hallajian.

En babypoeder als alternatief? Doe dat ook maar niet, zo klinkt het vanuit de deskundigen. Babypoeder bevat vaak talk, wat slecht kan zijn voor je longen. Ook maïszetmeel kan zich ophopen op je hoofdhuid. Beter kun je kiezen voor speciaal ontwikkelde producten, zoals scalp sprays of tonics met tea tree of salicylzuur.

Moet je droogshampoo dan helemaal laten staan? Nee, zo slecht is het ook weer niet. Gebruik droogshampoo maximaal één of twee keer tussen wasbeurten en was je haar binnen 36 uur om opbouw te voorkomen. Regelmatig wassen blijft essentieel voor een gezonde hoofdhuid. „Gebruik droogshampoo alleen als het echt nodig is, maar blijf je haar goed wassen”, benadrukt celebrity-hairstylist Laura Polko.

Vorige Volgende

Reacties