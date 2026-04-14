Man in scootmobiel in Utrecht in brand gestoken

Op het Smaragdplein in Utrecht is dinsdagmiddag een man in een elektrische rolstoel door één of meerdere personen in brand gestoken, meldt de politie. De man, die een beperking heeft, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de daders.

De elektrische rolstoel werd rond 15.30 uur in brand gestoken op het plein, waar veel winkels aan liggen. Volgens de politie hebben veel mensen de man in brand zien staan. „Dat zijn natuurlijk ontzettend heftige beelden”, zegt een woordvoerder van de politie. „Daarom hebben we mensen niet alleen opgeroepen om zich als getuigen te melden, maar ook slachtofferhulp te overwegen.”

De man kan niet zelfstandig lopen. Het AD Utrecht schrijft dat omstanders de man hebben geholpen door het vuur te blussen en hem af te koelen met een brandblusser. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan dit niet bevestigen. Wel zegt hij dat de man met „zware brandwonden aan armen, rug en hoofd” de ambulance inging.

ANP

