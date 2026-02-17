Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lotte (36) in Burenruzies: ‘De buurman staat bijna elke nacht te bellen op het balkon’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Lotte (36) over haar buurman, die bijna iedere nacht op het balkon staat te bellen.

Lotte (36): „Onze buurman heeft familie in Canada. Hartstikke leuk natuurlijk, alleen lijkt hij te vergeten dat Canada in een totaal andere tijdzone ligt dan Nederland. En dat betekent dat zijn belmomenten steevast midden in de nacht vallen. Niet één keer, maar meerdere keren per week.

Elke nacht hetzelfde ritueel

Ik hoor bijna iedere nacht rond 01.30 uur de balkondeur opengaan. Dat zachte schuifgeluid herken ik inmiddels uit duizenden. Daarna volgt het klikje van een aansteker en dan weet ik: het is weer zover. Hij gaat, met een sigaret in zijn hand, bellen naar zijn familie in Canada. Fijn dat ze zo vaak contact hebben, maar het is minder fijn dat het allemaal pal naast mijn slaapkamer moet gebeuren.

Omdat we zo dicht op elkaar wonen en omdat hij op speaker praat, hoor ik letterlijk alles. Ik weet inmiddels alles over zijn familie in Canada. Ik ken de namen van zijn zussen en nichtjes, ik weet zijn vakantieschema en ik ben op de hoogte van alle spanningen rondom geld binnen de familie. En dat zonder dat ik daar ooit om heb gevraagd.

Vroeg naar kantoor

Nu het winter is, slaap ik met mijn ramen dicht en zelfs dan hoor ik nog alle gesprekken. Hij praat dus écht hard. Ik vind het gewoon vervelend dat ik naar zijn levensverhalen moet luisteren, terwijl ik de volgende ochtend gewoon weer vroeg naar kantoor moet.

Ik heb er al twee keer iets van gezegd. De eerste keer heb ik het voorzichtig gebracht: ‘Hé, ik hoor ’s nachts alles wat je zegt vanaf het balkon.’ Hij knikte begripvol en zei dat hij erop zou letten. Het stopte niet en de gesprekken werden ook niet zachter. De tweede keer was ik iets duidelijker. Ik zei dat hij voortaan gewoon binnen moest bellen. Hij gaf aan dat binnen bellen geen optie was, want dan zou zijn vriendin wakker worden. Ik zei toen direct: ‘Oké, je vriendin mag niet wakker worden, maar ik wel?’ Hij wist niet hoe snel hij moest doorlopen.

Asociaal

Sindsdien is er niets veranderd. Hij belt nog steeds met zijn familie vanaf het balkon. Soms zelfs meerdere telefoontjes achter elkaar. En elke keer denk ik: waarom kan het niet gewoon een beetje zachter? Het voelt echt respectloos. Ik snap echt dat je je familie wilt spreken, dat is het probleem niet. Maar midden in de nacht op het balkon staan bellen op speaker, terwijl je buurvrouw probeert te slapen? Het is gewoon asociaal.

Ik wil geen klikker zijn, maar ik ben nu op het punt dat ik serieus overweeg om het bij woningbouw aan te kaarten. Niet omdat ik ruzie wil, maar omdat dit zo niet langer gaat. Ik wil gewoon weer eens lekker slapen, zonder elke keer wakker te moeten worden. Canada is ver weg, maar deze overlast voelt akelig dichtbij.”

