Verdachte aangehouden voor in brand steken man in Utrecht

De politie heeft een persoon aangehouden in het onderzoek naar het in brand steken van een man op dinsdagmiddag bij een winkelcentrum in Utrecht. Het slachtoffer zat in een elektrische rolstoel en raakte zwaargewond. De aangehouden man wordt verdacht betrokken te zijn bij de brandstichting, aldus de politie.

Om 16.30 uur werd de man op het Smaragdplein in brand gestoken. Lokale media schrijven dat hij geen benen heeft en een bekende in de wijk is. Een bedrijfsleider van een nabijgelegen supermarkt meldde aan het AD dat de man aan het bedelen was en dat er een persoon kwam aanlopen met een brandende folder waarmee hij het slachtoffer in brand stak. De man werd volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio met „zware brandwonden aan armen, rug en hoofd” naar het ziekenhuis gebracht.

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid heeft geschrokken gereageerd op het nieuws. „Dit gaat alle grenzen over”, schrijft hij op X. „De dader of daders moeten worden opgespoord en aangepakt”.

De gemeente Utrecht en burgemeester Sharon Dijksma hebben nog niet gereageerd.

ANP

