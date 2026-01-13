Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buren slaan zó hard met hun voordeur dat ons hele huis meetrilt’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Jitske (33) over haar buren die hun voordeur zo hard dichtslaan dat haar hele huis meetrilt.

Jitske (33): „Vier maanden geleden zijn we hier komen wonen met ons gezin. Nieuw huis en een nieuwe start: we hadden er echt zin in. De buurt is fijn en de meeste buren zijn ook heel vriendelijk. Alleen de buren aan de linkerkant hebben één groot probleem: ze slaan hun deuren dicht. En niet zachtjes. Nee… keihard. Elke keer weer.

Niet zeuren

Al in de eerste week viel het me op. De klap van hun voordeur dreunt echt door alles heen. Maar je wilt niet meteen de zeurende nieuwe buur zijn, dus ik deed alsof ik het niet hoorde. Totdat het steeds vaker gebeurde. Overdag, ’s avonds en soms al heel vroeg in de ochtend. En toen onze baby er ook nog wakker van begon te worden, was voor mij de maat echt vol.



Het is niet zomaar een deur die dichtvalt. Het is een harde, holle knal die door alle vloeren en muren gaat. Soms voel ik het letterlijk in de bank. Vooral de pubers in dat gezin zijn heftig. Als zij thuiskomen, lijkt het alsof de deur gewoon uit zijn scharnieren wordt geramd. Dan trilt het tot de zolder.

Rekening houden met buren

Na een maand ben ik het voorzichtig gaan aankaarten. Gewoon rustig, zonder direct in de aanval te gaan. Ze zeiden dat ze er meer rekening mee gingen houden, maar dat ze de deur nu eenmaal hard moet sluiten. Maar eerlijk? Er is sindsdien niks veranderd. Als dít al rekening houden is, dan wil ik niet weten hoe het anders zou zijn.

Ik heb gevraagd of ze misschien een dranger, demper of extra rubbers kunnen laten plaatsen. Of de deur niet zo hard dicht willen trekken. Maar volgens mijn buren valt het allemaal wel mee. Ze vinden echt dat wij overdrijven.

Continu gespannen

Ik merk dat het me bezig blijft houden. Elke klap van de voordeur laat me opschrikken. Ik voel me continu gespannen, wachtend op de volgende dreun. Ik vraag me serieus af wat ik nog kan doen. Nog een keer praten? Of een bepaalde instantie inschakelen? Ik wil geen oorlog met mijn buren, maar zo doorgaan is ook geen optie. Een deur is om rustig dicht te doen, niet om het hele blok wakker mee te rammelen.”

Vorige week

Vorige week vertelde Rudy (39) over hoe zijn buurvrouw van zijn tuin een vogelparadijs met een hoop vogelpoep heeft gemaakt. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Cisca reageerde met: „De vogels hebben het heel hard nodig en die poep spoelt wel weer weg als het een keertje hard regent.” Een andere lezer, Truus, zei hierop: „Smerig, wij hadden ook zo’n buurvrouw. Ik kon geen raam meer openen. Pakte je de deurkruk beet, greep je in de poep. Je wasgoed aan de droogmolen: onder de poep. Ik was blij dat we konden verhuizen.”

