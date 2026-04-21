Vanaf 1 juli geen nieuwe stroomaansluitingen in deel Utrecht

In een deel van de provincie Utrecht kunnen burgers en bedrijven vanaf juli geen nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Aanvragen komen dan op een wachtlijst te staan, tot er weer ruimte is op het stroomnet. Dat heeft staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt na een overleg met betrokken netbeheerders en provincies. Wanneer er wel weer nieuwe aansluitingen mogelijk zijn, is nog niet te zeggen.

De stop geldt voor een regio tussen de driehoek van Breukelen, Driebergen en Vianen. „De ultieme oplossing is het uitbreiden van hoogspanningsstations in Breukelen en Utrecht-Noord,” legt de staatssecretaris uit. In vier andere gebieden in Flevoland, Gelderland en Utrecht hebben de verantwoordelijke bedrijven en overheden weten te voorkomen dat daar zo’n aansluitpauze moet komen.

Dit is voor het eerst dat er écht geen ruimte op het net meer is. In de regio Utrecht kunnen ook bestaande huizen geen zwaardere aansluiting krijgen. Die is vaak nodig voor bijvoorbeeld een inductiekookplaat, laadpaal voor de deur of zonnepanelen op het dak.

ANP

