Amber (35) in Burenruzies: ‘De bovenburen laten hun kinderen tot diep in de nacht rondrennen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Amber (35) hoe haar nachtrust compleet verdween toen er een gezin met vier kinderen boven haar kwam wonen.

Amber (35): „Toen ik hier jaren geleden kwam wonen, was het heerlijk rustig. Natuurlijk hoorde je af en toe iemand lopen of een stoel verschuiven, maar dat hoort er nu eenmaal bij als je in een appartementencomplex woont. Daar heb ik nooit moeilijk over gedaan.

Een jaar geleden kwamen er nieuwe bovenburen wonen: een gezin met vier kinderen. Ik heb echt niets tegen kinderen. Sterker nog, ik vind het juist wel leuk als er wat leven in het gebouw zit. Maar al vrij snel merkte ik dat het toch anders was dan ik had verwacht.

Een speeltuin boven mijn hoofd

Het appartement boven mij is eigenlijk veel te klein voor een gezin met vier kinderen. Met vier kinderen zou ik lekker veel naar buiten gaan, maar zij niet. Ze spelen eigenlijk altijd binnen en dat is vervelend in een gehorig gebouw. Als iemand stevig loopt, hoor je dat al beneden.

Overdag kan ik daar nog prima mee leven. Kinderen spelen nu eenmaal: ze rennen, springen en maken geluid. Dat hoort erbij. Maar wat mij steeds meer begint op te breken, is dat het vaak tot laat in de avond doorgaat. Het gebeurt regelmatig dat ik om 00.30 uur ’s nachts nog gestamp boven mijn hoofd hoor. Soms zelfs nog later. Soms voelt het echt alsof er een kleine speeltuin boven mijn hoofd zit.

Slapen wordt lastiger

Slapen lukt gewoon niet als er boven je constant gerend wordt. Daardoor slaap ik steeds slechter. Sommige nachten lig ik wakker en luister ik naar het geluid boven me. Dan hoop ik steeds dat het nu wel stopt, maar vaak begint het even later gewoon weer opnieuw.

Ik heb het inmiddels meerdere keren met mijn bovenburen besproken. In het begin reageerden ze ook wel begripvol. Ze zeiden dat ze hun best zouden doen om de kinderen ’s avonds eerder in bed te krijgen. Een tijdje leek het inderdaad iets beter te gaan, maar daarna begon het eigenlijk weer opnieuw. Toen ik weer voor hun deur stond, werd de toon minder begripvol. Ze vonden me irritant worden.

Vloerinspectie

Op een gegeven moment dacht ik zelfs dat er misschien iets mis was met de vloer. Dat er bijvoorbeeld geen goede ondervloer lag die geluid dempt. Daarom heeft de woningcorporatie een vloerinspectie laten uitvoeren, maar daar kwam eigenlijk niets uit. Volgens de inspectie was de vloer helemaal in orde en voldeed alles aan de regels. Met andere woorden: technisch gezien doen mijn bovenburen niets verkeerd. Dat maakt het ergens nog lastiger. Want als er iets niet volgens de regels was geweest, had je het kunnen laten aanpassen.

Ik begrijp ook echt wel dat het niet makkelijk is met vier kinderen in een appartement. Kinderen hebben energie en willen spelen. Maar tegelijkertijd denk ik ook: jonge kinderen moeten toch rond een uurtje of 20.30 uur wel naar bed? Als ik om half twaalf nog geren en gestamp hoor, vraag ik me echt af waarom ze op een doordeweekse dag nog wakker zijn.

Geen doen

Aangezien ik toch niet voorzie dat het gaat veranderen, ga ik oordoppen op maat laten maken, want dit is gewoon geen doen. Ook hoop ik dat de woningcorporatie nog eens met het gezin gaat praten, zodat er misschien eindelijk een beetje rust komt in de avonden.”

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Dit is toch wel echt een van de meest voorkomende oorzaken van overlast. In het bijzonder bij wat oudere appartementen. Neem bijvoorbeeld de Amsterdamse wijk De Pijp, niet alleen heel erg gewild, maar ook berucht vanwege de gehorigheid. Rond 1900 zijn er ontzettend veel wijken met goedkope materialen gebouwd die ‘revolutiebouw’ – zoals de De Pijp – worden genoemd. De normen zijn tegenwoordig gelukkig veel strenger. Als je een appartement koopt is het verstandig om te kijken of er in het huishoudelijk reglement een bepaling staat over welk soort vloerbedekking is toegestaan. Dan weet je een beetje wat je kunt verwachten.”

Vorige week

Vorige week vertelde Stephén (38) over hoe de papegaai van zijn buren zijn leven een stuk moeilijker maakt. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Antonia reageerde met: „Agh, de papegaai zal ook zijn baasje missen. Mensen begrijpen vaak niet dat papegaaien, en andere dieren, dat ook kunnen hebben.” Een andere lezer, Stephane, zei hierop: „Mensen zeuren altijd. Bij kinderen moeten we verdraagzaam zijn, maar bij dieren? Dan gaan we zeuren.”

