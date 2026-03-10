Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Emma (35) in Burenruzies: ‘Van de buren mogen we ’s nachts de wc niet doortrekken’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Emma (35) over haar buren, die vinden dat haar gezin ’s nachts de wc niet meer mag doortrekken.

Emma (35): „Wij wonen met ons gezin in een rijtjeshuis. En ja, het is gehorig. Dat weten we allemaal. Je hoort weleens een deur, een stofzuiger of een trap die kraakt. Daar houden wij ook echt rekening mee. Na 22.00 uur draaien we geen muziek en we zetten de wasmachine ’s nachts niet aan. Maar wat onze buren nu van ons verwachten, gaat echt een grens over.

Wc niet meer doortrekken

Volgens de buren mogen wij tussen 22.00 en 07.00 uur de wc niet meer doortrekken. De eerste keer dat ze erover begonnen, stonden ze ’s ochtends boos voor de deur. Of wij voortaan ’s nachts niet meer wilden doorspoelen, want daar werden ze wakker van. Ik dacht oprecht dat het een grap was, maar dat was het niet. Blijkbaar horen zij elke spoelbeurt en dat vinden ze onacceptabel.

Ik ga zelf vrijwel iedere nacht wel een keer naar de wc. Onze zoon van 3 is nét zindelijk en moet soms ook ’s nachts nog plassen. En mijn man komt regelmatig rond 01.00 uur thuis na een avonddienst. Ja, dan gaat hij ook nog even naar het toilet. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar volgens onze buren mogen wij ’s nachts gewoon niet doortrekken, ook niet als we moeten poepen.

Het is geen camping

Dus wat verwachten ze precies? Dat we alles laten liggen tot de volgende ochtend? Dat mijn peuter leert dat hij wel mag plassen, maar niet mag doorspoelen? Het is een normaal huis, geen camping zonder sanitair.

Het is inmiddels meerdere keren geëscaleerd. Ze hebben al een paar ochtenden boos aangebeld, om te klagen over de nacht ervoor. De toon wordt steeds grimmiger. Nu dreigen ze zelfs met een advocaat, omdat wij in hun ogen structureel overlast veroorzaken. Overlast door een wc.

Basisbehoefte

Ik probeer echt rekening te houden met mijn buren, maar er zijn grenzen. Een wc doortrekken is geen feestgedruis of harde muziek. Het is een basisbehoefte. Ik kan moeilijk tegen mijn gezin zeggen dat ze hun lichaam maar moeten uitzetten tussen 22.00 en 7.00 uur.

Het voelt inmiddels alsof we op eieren lopen in ons eigen huis. En dat terwijl we niets buitensporigs doen. Een wc is om door te trekken, óók ’s nachts.”

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Emma, wat vreselijk voor jullie! Ik herken dit. In mijn eerste koophuis – een appartement op 1 hoog – klaagde de onderbuurman al snel over mijn loopgeluiden. Toen heb ik meteen alles met isolatieplaten en dik tapijt bedekt. Je wilt toch een goede relatie met de buren. Een week later stond hij weer boos voor de deur; dat hij me nog hoorde doortrekken. Ik had de luxe dat ik snel kon verhuizen. Als je dat niet kunt of wilt is het goed om te weten dat normale leefgeluiden natuurlijk nooit onrechtmatig zijn. Er zijn genoeg mensen die ‘s nachts naar de wc moeten. Ik ben benieuwd of jouw buren een advocaat zouden kunnen vinden die deze zaak aanneemt.”

Vorige week

Vorige week vertelde Marieke (49) hoe een simpel verduisterend zonnescherm in haar flat zorgde voor een complete escalatie. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Gerard reageerde met: „Wij zijn jaren geleden verhuisd omdat sommige bestuursleden vreselijk de baas speelden. Alsof zij de baas waren van het gehele complex.” Een andere lezer, Alicia, zei hierop: „Iedere keer als je de deur uitgaat vrolijk naar ‘m zwaaien en verder lekker negeren.”

