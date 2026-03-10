Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Consultant Tessa (27) draaide binnen vijf jaar een miljoen euro omzet en werkt nu 3,5 dag per week

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, besluit een ander om op haar 21ste jong en ondernemend te worden. Tessa bijvoorbeeld, die met Tessadevries.com (Meppel) als strategisch partner bedrijven opschaalt ‘met visie, winst en rust’. Binnen vijf jaar behaalde zij met haar bedrijf een omzet van boven de miljoen (met 20 procent kostenmarge) en dat sinds 2024 twee jaar achter elkaar.

Die Tessa zal dan wel succesvol jong en ondernemend zijn, maar die zal zich wel helemaal het schompes werken, horen we je al denken. Ja, deze dame heeft langere tijd gerust meer dan haar best gedaan. Nu werkt zij echter, dankzij een goed geoliede machine, nog maar 3,5 dag per week.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer dus aan Tessa, die ook een mening heeft over reacties op (haar) succes op jonge leeftijd.

Tessa in Jong en Ondernemend

Naam: Tessa de Vries

Leeftijd: 27

Geboren in: Marknesse

Woont in: Meppel („maar voor de liefde verhuis ik binnenkort naar Schagen”)

Functie: „Ik noem mezelf businessstrateeg van Tessadevries.com, want ik zit nog steeds op strategie. Het is niet dat ik alleen maar directiedingen doe en ik heb ook geen dertig werknemers in dienst.”

Aantal medewerkers: drie („één fulltime en twee zzp’ers“)

Studie na de middelbare school: Ondernemerschap en Retailmanagement, Windesheim in Zwolle (hbo).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jong en ondernemend en ‘misbaar worden’

Als je op een verjaardag aan tante Annie moet vertellen wat je met je bedrijf precies doet, wat zeg je dan tegen die tante?

„Dat ik als businessstrateeg ofwel consultant ondernemers help met het opschalen van hun bedrijf. Dat doe ik voor zowel startende ondernemers als gevorderde, die misschien al miljoenen draaien. Ik help ze op het gebied van marketing, sales en strategie. Het gaat dan over klanten en meer omzet genereren, maar ook over optimalisatie van processen, teaminrichting en misbaar worden in je bedrijf. Dus: hoe zorg je ervoor dat je een goed team opbouwt? Hoe neem je leiderschap, hoe staan je processen goed en hoe schaal je op, ook als je al een goede omzet draait?”

Heb je vroeger bijbaantjes gehad?

„Jazeker. Ik begon ooit als afwasser in een restaurant. Ik was 13 en wilde gewoon mijn eigen geld verdienen. Daarna heb ik heel even bij een bakkerij gewerkt, maar voornamelijk bij Albert Heijn. Daar was ik al snel teamleider. Ik vond het in de supermarkt heel erg leuk, als ik maar productief was op de werkvloer. Toen keek ik al naar waar er kansen lagen, hoe kan iets slimmer? Ik ben niet iemand die zomaar orders opvolgt ‘omdat we het altijd al zo doen’.”

Letterlijk jong en ondernemend

Je deed al marketing en strategie voor andere bedrijven, voor je voor jezelf begon. Je was er dus jong bij.

„Ja, ik ben jong gaan studeren en op mijn 20ste afgestudeerd. Toen ben ik meteen als marketeer aan de slag gegaan en heb ik bij veel strategieën meegekeken. Ik kon er verschillende soorten marketing doen, van kleine ondernemers tot multinationals. Daarnaast ben ik een jaar later ook zelf gaan ondernemen. Door mijn studie wist ik natuurlijk wel wat over het ondernemerschap, maar praktisch gezien weet je dan nog niets.”

Door mijn studie en werk in de marketing wist ik dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn als mensen denken.

Hoe kwam je op het idee van Tessadevries.com eigenlijk?

„Ik was natuurlijk een marketeer in dienst met uurtje factuurtje. Je ziet dan dat er best wat geïnvesteerd wordt in marketing en social media uitbesteden, dat soort dingen. Ik zag ook ondernemers om me heen die vastliepen op het genereren van klanten en omzet. Ze misten een goede strategie. Door mijn studie en werk in de marketing wist ik dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn als mensen denken. Toen besloot ik: ik ga die ondernemers zelf helpen met hoe ze een slimme strategie kunnen neerzetten en dat ze ook zelf leren hoe het werkt. Zo kunnen ze het uiteindelijk zelf gaan doen en zijn ze niet meer afhankelijk van een marketingbureau.”

Jong en ondernemend op Koninginnedag

Waar komt jouw ondernemersbloed eigenlijk vandaan, van je familie?

„Niet per se vanuit mijn familie, al heeft mijn moeder wel een kapsalon aan huis. Verder kan ik het niet echt bedenken. Het zat er bij mij op een of andere manier al heel vroeg in. Als kind vond ik Koninginnedag fantastisch. Ik kocht spullen in, maakte dingen en ging op 30 april verkopen. Ik kon daar het hele jaar naartoe leven. Ik heb het altijd heel fijn gevonden om zelf mijn geld te kunnen verdienen. Dat ik helemaal de controle heb over wat ik doe en dat ik dan zie dat het ook wat oplevert. Ik zie dat ook als uitdaging en als een spel. Een spel dat ik ook speel met en voor mijn klanten. Steeds weer kijken hoe iets nóg beter kan. Hoe kunnen we processen optimaliseren en hoe kun je doorgroeien op en goede manier? Dat spel wordt nooit saai.”

Bescheiden opgevoed

Je bent op je site en social media vrij open over de miljoenenomzet en maandomzetten van 150.000 tot 300.000 euro. Is dat geld belangrijk voor je, of is die eerste miljoen uit 2024 uiteindelijk ook maar een getal?

„Als je jong en ondernemend bent, is dat vanaf de start wel een punt waar je naartoe werkt. Maar als je daar eenmaal bent, dan is die miljoen maar een getal. Ik had er niet veel emotionele lading bij. De reden dat ik op mijn website en op social media best veel deel, is om het voor klanten duidelijk te maken wat voor trackrecord ik heb. Ik ben nogal bescheiden opgevoed, daarom had ik het liever niet gedeeld. Maar ja, voor mijn werk is het nu eenmaal belangrijk. Voor mij is het spel en het plezier dat ik uit het spel haal veel belangrijker.”

Maar de standaardvraag uit de Jong en Ondernemend-rubriek, ‘kun je inmiddels van je onderneming leven?’, die is deze keer wat overbodig hè?

„Ja, het gaat heel goed.”

‘Als het mij niet lukt, dan weet ik het ook niet meer’

Als je jong en ondernemend bent, kun je een pad vol kuilen en hobbels bewandelen. Hoe ging dat bij jou?

„Ik vind dat het bij mij eigenlijk heel soepel is gegaan. Veel obstakels heb ik niet gehad. Ik ben in coronatijd begonnen, een paar dagen nadat premier Rutte de beroemde persconferentie had gegeven over dat iedereen thuis moest werken. Mensen om mee heen zeiden: dat is spannend, zou je dat nou wel doen? Maar ja, ik was 21 en ik denk dat dat in mijn voordeel is geweest. Ik zag namelijk niet zoveel beren op de weg. Ik was al marketeer, had ondernemerschap gestudeerd en dacht: als het mij niet lukt, dan weet ik ook niet meer. En ook: áls het dan niet lukt, dan zoek ik over een half jaar weer een andere baan. Ik was best vrij van angst. Als het idee een paar jaar later was gekomen, dan had ik er waarschijnlijk iets langer over nagedacht.”

Met mijn 21 jaar was ik voor iedereen een broekie. En die komt even vertellen hoe je een bedrijf super succesvol maakt?

„Gelukkig is het vanaf het begin meteen goed gegaan, ondanks mijn jonge leeftijd. Met mijn 21 jaar was ik voor iedereen een broekie. En die komt even vertellen hoe je een bedrijf super succesvol maakt? Dat was misschien niet helemaal in balans. Ik had de schijn wat tegen en dat was het enige obstakel dat ik onderweg heb gehad. Dat is helemaal veranderd vanaf het moment dat ik resultaten kon laten zien.”

3,5 dag per week werken, hoe doet Tessa dat?

Heb je bij de start steun gehad, tips of financiële middelen misschien?

„Financiële hulp heb ik niet gehad, ik had een buffer opgebouwd waarmee ik het ongeveer een half jaar kon uithouden. Ik heb meteen geïnvesteerd in mentoren om me heen, mensen die veel ervaring hadden in het ondernemerschap. Zij konden me helpen.”

Mensen die jouw verhaal lezen, willen ongetwijfeld weten hoe je het voor elkaar krijgt om 3,5 dag per week te werken.

„Ik heb een fantastisch team dat me ondersteunt, we doen het echt samen. Daarnaast heb ik – vind ik – een interessant verdienmodel. Ik werk met iets hogere tarieven, maar klanten betalen voor het resultaat wat we behalen. Een maatwerkplan en een online leeromgeving met heel veel details, bespaart ons best veel tijd. Bovendien zijn mijn webinars voor een deel geautomatiseerd en schrijf ik zelf geen teksten meer voor mijn socialmediaposts. De combinatie van collega’s, die leeromgeving en een slim verdienmodel, zorgen ervoor dat ik vrij weinig kan werken. En de dagen dat ik wel werk, benut ik heel goed.”

Geld dat meteen binnenstroomt? Een mythe

Is er wel een tijd geweest dat je door jong en ondernemend te zijn 80 uur per week werkte?

„Zeker wel, in het begin. Veel jonge mensen die beginnen, denken dat het geld meteen met bakken binnenstroomt. Maar dat is natuurlijk een mythe. Het is gewoon hard werken. Voor je alles hebt staan, je een team kunt aannemen en dingen kunt uitbesteden, dat duurt wel even. Ik heb daar veel tijd in geïnvesteerd.”

Als je echt vrije tijd hebt, zoals nu wat vaker, wat vind je dan leuk om te doen?

„Ik vind mezelf een zeer matige tennisser, dus ik investeer graag mijn vrije tijd in lessen. Het toekomstige huis in Schagen is een klushuis, daar ben ik veel mee bezig en dat vind ik heel leuk.”

Jaloerse reacties op social media

Je hebt je regelmatig uitgesproken over de realiteit achter succesvol jong en ondernemend zijn. Hoe zit dat precies?

„Als je, zoals ik, over successen deelt en over groei, dan krijg je veel reacties van mensen die het je niet gunnen. En ook van mensen die het niet geloven. Ook al laat je je cijfers zien, ook al kunnen mensen die reageren alles checken. Dat vind ik soms lastig. Een man van 50 jaar heeft blijkbaar meer betrouwbaarheid om zich heen hangen dan iemand als ik. Ik begrijp best dat iemand die ouder is meer vertrouwen wekt, ik denk alleen dat het goed is om ervaring niet vast te hangen aan leeftijd en schijn aan de buitenkant.

Het gaat vooral om mensen die het je niet gunnen of het niet geloofwaardig vinden. Dat is helemaal niet erg, maar kijk naar de feiten en steek even wat energie in onderzoek naar hoe de situatie is. Dan kun je anders reageren. Mensen die lijken soms wel te vergeten dat je ook gewoon maar een mens bent. Ik hoop dat het – ook voor andere jonge succesvolle vrouwen – ooit stopt, maar ik vrees dat afgunst en jaloezie iets van alle tijden is.”

Doelen halen leuk, plezier hebben nog veel leuker

Wat is jouw levensmotto?

„Heb plezier. Als je op een gegeven moment financieel vrij bent en je hebt je doelen bereikt, dan is dat heel mooi. Toch is plezier hebben een van de belangrijkste dingen die er zijn. Daarmee kom je verst bij alles wat je doet.”

Als er nu een kleine Tessa door Meppel loopt, die ook graag jong en ondernemend wil worden, wat zeg je haar dan?

„Ga vooral doen, durf, wees niet bang. Wees niet bang voor de mening van anderen en ga vooral doen waar jij blij van wordt. Ik denk dat veel mensen zich laten tegenhouden door angst, dat zou ik zonde vinden.”

Meer artikelen van de rubriek Jong en Ondernemend lezen?

Ook jouw ondernemersverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Je verhaal in het kort

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties