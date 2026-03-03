Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marieke (49) in Burenruzies: ‘Ons verduisterende zonnescherm zorgde voor ruzie met de vve-voorzitter’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Marieke (49) hoe een simpel verduisterend zonnescherm in haar flat zorgde voor een complete escalatie.

Marieke (49): „Wij wonen inmiddels al bijna twintig jaar in onze flat. Tot 2024 hadden we eigenlijk nooit echt problemen, maar dat jaar werd een regelrechte nachtmerrie. Het begon allemaal onschuldig: we wilden een verduisterend zonnescherm ophangen aan de zonkant van ons appartement. Netjes vroegen we toestemming aan de vve. Toen er geen reactie kwam, stapte mijn partner naar de voorzitter van de vve.

Geen toestemming voor zonnescherm

Zijn antwoord? Hij vond het lelijk en we kregen geen toestemming voor een zonnescherm. Terwijl een ander appartement in dezelfde flat het scherm al zonder overleg had opgehangen. Natuurlijk lieten we het er niet bij zitten. Telkens probeerden we het onderwerp op de agenda van de ledenvergadering te krijgen, zodat alle bewoners konden stemmen, zoals het hoort. Maar dat gebeurde nooit.

Uiteindelijk was het genoeg. Tijdens de rondvraag van een vergadering namen we praktisch de regie over en vroegen we gewoon aan de bewoners wat zij ervan vonden. Een stemming volgde en ons scherm werd geplaatst. De statuten werden zelfs aangepast. Voor ons voelde het als een overwinning, maar voor de voorzitter was het het begin van een persoonlijke oorlog.

Klachten

Vanaf dat moment ontvingen we regelmatig e-mails namens de vve met allerlei klachten, en als er iets gerepareerd moest worden, werden onze verzoeken genegeerd. Toen we een lekkage in het dak hadden, moesten we vier weken lang elke dag bellen voordat er iemand kwam, en de schade binnen is tot op de dag van vandaag niet vergoed.

In 2024 kwam er plots een mail van hem, ter grootte van een klein A4’tje, met aantijgingen die we nauwelijks konden geloven. Volgens hem zouden wij expres onze voordeur hard dichtgooien, de bergingdeur openlaten en ons voordoen als vertegenwoordigers van de vve. Hij beweerde ook dat onze hond zijn behoefte deed in de gezamenlijke tuin, wat hij claimde te bewijzen met foto’s en video’s. Daarnaast volgden dreigementen: zouden we ons niet onmiddellijk ‘gedragen’, dan zouden wij verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat misging in de flat.

Woongenot compleet aangetast

Het ergste? Wij hebben een prima band met al onze buren. Die waren net zo verbaasd als wij. Het woongenot was compleet aangetast, dus schakelden we een advocaat in. Drie keer lieten we een brief sturen met het verzoek wie deze klachten had ingediend, maar we kregen nooit antwoord. Ondertussen werd ik ook persoonlijk lastiggevallen door hem: ‘Doe je dit keer wel de bergingdeur dicht?’ of hij liep achter me aan als ik de deur even openliet om mijn fiets te pakken.

Ik voelde me bedreigd en onveilig in en rond mijn eigen huis. Mijn partner is op een avond drie keer bij hem langs geweest om verhaal te halen, maar hij weigerde de deur open te doen of te praten. Ons laatste verzoek van de advocaat, persoonlijk aan hem gericht en aangetekend, heeft hij nooit opgehaald.

Niemand wil doelwit worden

Sindsdien hebben we gelukkig geen brieven meer ontvangen, maar ons plezier in wonen is weg. Elke keer dat we de deur uitgaan, worden we begluurd door hem, want zijn flatje kijkt direct op onze galerij. Een aantal buren gaf later toe dat ze bang waren voor hem. Niemand wil natuurlijk het doelwit worden van zijn pesterijen en vve-terreur. Verhuizen is al meerdere keren ter sprake gekomen, maar we laten ons niet zo makkelijk verjagen. Die lol gunnen we hem niet.”

