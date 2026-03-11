GL-PvdA en lokale partijen bovenaan: dit is de peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen
Over een week, op 18 maart, gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onderzoeksbureau Ipsos I&O verwacht dat lokale partijen weer als grootste uit de bus komen. Van de landelijke partijen maakt GroenLinks-PvdA kans om de grootste te worden, denkt het bureau.
Er deden 2132 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee aan het onderzoek.
Peiling gemeenteraadsverkiezingen
De mensen werden gevraagd hun voorkeurspartij aan te vinken op basis van de partijen die in hun eigen gemeente op de kieslijst staan. In het onderzoek komen de lokale partijen samen uit op 34,5 procent. Die zijn ze daarmee de grootste ‘partij’, stelt Ipsos I&O. Bij de vorige verkiezingen (2022) behaalden de lokalen samen 31,2 procent.
Alles bij elkaar opgeteld is de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA goed voor 17,3 procent van het stemtotaal, is de verwachting. VVD (11,4 procent), D66 (8,7 procent), CDA (8,6 procent) en CU-SGP (7,3 procent) volgen op gepaste afstand.
Partijen rechts van VVD
Verder lijkt FvD significant beter te gaan scoren dan in 2022 (van 1,1 naar 3,8 procent). Wel kunnen de partijen rechts van VVD (PVV, FvD, JA21, BBB) deze keer over het algemeen op weinig steun rekenen. Samen komen ze in deze peiling uit op zo’n 7 procent, terwijl deze partijen in landelijke peilingen goed zijn voor zo’n 30 procent van de stemmen. Dat komt deels omdat de partijen niet in alle gemeenten meedoen.
Lokale partijen plukken daar de vruchten van. Kiezers van lokale partijen zijn vaak relatief rechts, iets vaker man dan vrouw, relatief vaak woonachtig in de zuidelijke provincies en vooral een stuk ouder dan de gemiddelde kiezer.
Een kwart van de kiezers (26 procent) heeft nu nog geen voorkeurspartij. In het onderzoek geven respondenten vooral veiligheid en wonen aan als belangrijke thema’s.
