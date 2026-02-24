Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stanley (38) in Burenruzies: ‘Onze buurman laat zijn hond uit in de gezamenlijke binnentuin’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Stanley (38) over zijn buurman, die de gezamenlijke binnentuin als uitlaatveld gebruikt voor zijn hond, inclusief achtergelaten drollen.

Stanley (38): „Onze binnentuin is lekker groen, rustig en er staan een paar bankjes waar je kunt genieten van de zon. Ook kinderen spelen graag in het gras. Het is een ontzettend fijne plek. Althans, dat wás het. Aangezien mijn buurman een paar maanden geleden besloten heeft dat dit de ideale plek is om zijn hond uit te laten, is de charme er wel een beetje vanaf.

Lange wandelingen geen optie

De buurman in kwestie is een oudere man. Hij loopt moeilijk en ik snap echt dat lange wandelingen voor hem geen optie meer zijn. Maar wat hij nu doet, kan gewoon niet. Hij laat zijn hond meerdere keren per dag zijn behoefte doen in de gezamenlijke binnentuin. En het ergste: hij ruimt het lang niet altijd op.



Overdag lijkt hij nog enigszins zijn best te doen. Dan pakt hij soms een zakje. Maar ’s avonds, als het donker is en hij denkt dat niemand het ziet, laat hij het gewoon liggen. Drollen midden op het gras, naast het looppad en soms zelfs naast een van de bankjes. Het is te vies voor woorden.

Gesprek met de buurman

Het begon ook andere buren op te vallen. Eén van hun kinderen had zelfs al twee keer in de poep gestaan. Het kon zo niet langer. Toen ik het weer zag gebeuren, ben ik naar de buurman toegelopen en heb ik hem erop aangesproken. Zijn reactie? Hij ontkende het volledig. ‘Ik ruim altijd alles netjes op’, zei hij. En dat terwijl een buurvrouw als bewijs zelfs een keer een filmpje van hem had gemaakt. Toen ik dat filmpje liet zien, zei hij dat hij dat niet was. Dat maakte het extra frustrerend. Als je het dan doet, wees er dan op z’n minst eerlijk over.

Kijk, als je niet meer goed voor je hond kunt zorgen, dan zijn er oplossingen. Een uitlaatservice, familie of buren die willen helpen. Maar de gezamenlijke tuin gebruiken als hondenuitlaatplek en het vervolgens laten liggen? Dat is gewoon smerig. Ik vind het vooral vervelend voor de kinderen in het complex. Die spelen daar graag. En nu moeten zij, en hun ouders, constant opletten of er geen hondenpoep ligt.

Melding bij vve

Ik heb drie weken geleden, samen met wat andere buren, een melding gemaakt bij de vve. Zij zouden het in de gaten houden. Wat dat precies betekent, weet ik niet, want tot nu toe is er precies niets veranderd. De hond poept er nog steeds en wij mogen nog steeds slalommen door onze eigen binnentuin. Ik hoop echt dat de vve binnenkort ingrijpt, want een binnentuin hoort een fijne plek te zijn, geen mijnenveld van hondenpoep.”

