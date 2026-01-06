Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze buurvrouw strooit iedere dag vogelvoer en nu zit onze tuin vol duiven en vogelpoep’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Rudy (39) over hoe zijn buurvrouw van zijn tuin een vogelparadijs met een hoop vogelpoep heeft gemaakt.

Rudy (39): „Onze buurvrouw is altijd dol geweest op vogels. Vorig jaar winter begon ze elke ochtend vogelvoer te strooien in haar tuin. Prima, dacht ik eerst, dat is lief. Maar ze had blijkbaar geen idee hoeveel vogels dat zou aantrekken. Binnen no time zaten er tientallen duiven in haar tuin.

De duiven komen overal op af

Het probleem? Het trekt niet alleen vogels naar háár tuin. Ze komen ook bij mij langs. Binnen een paar weken stond mijn hele achtertuin vol met duiven. Overal waar ze landen, laten ze hun sporen achter. Vogelpoep op het gras, op het terras, op de kussens, op de parasol en op de stoelen… echt overal. Het leek alsof ik in een volière woonde. Zelfs de kinderen durven bijna niet meer buiten te spelen, ze vinden het te vies.

Ik heb het haar een keer vriendelijk gevraagd: ‘Kun je misschien geen vogelvoer meer in je tuin strooien?’ Ze keek me aan alsof ik iets heel geks vroeg. ‘Het is maar vogelvoer? Ik doe dit voor de vogels, wat is daar mis mee?’ Ik probeerde uit te leggen dat mijn tuin helemaal onder vogelpoep kwam te zitten en dat het inmiddels niet meer bij te houden is. Ze vond dat ik overdreef.

Hoeveelheid vogelpoep is niet tegen te houden

Sindsdien is er niets veranderd. Elke ochtend strooit ze en binnen een halfuur zit mijn tuin vol vogels. Ik veeg en maak elke week alles schoon, maar de hoeveelheid vogelpoep is gewoon niet bij te houden. Het is vermoeiend, echt waar. Ik denk er nu serieus over na om mijn tuin helemaal overdekt te maken, of minstens gaas te spannen zodat die vieze beesten niet meer kunnen landen, maar dan komt de poep weer dáárop. Is dat de oplossing? Ik weet het niet.

Het voelt alsof ik constant aan het dweilen ben met de kraan open. Een rustige tuin is verleden tijd. Ik hoop dat mijn buurvrouw ooit een andere hobby vindt of dat de vogels mijn tuin eens overslaan. Tot die tijd: een grote schoonmaak, veel wanhoop en een bijna dagelijks gevecht met vogelpoep, elke week weer.”

