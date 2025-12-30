Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De hele straat is uitgenodigd voor het oud-en-nieuwfeest bij de buren… behalve wij’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Anouk (39) over haar buren die een groot oud-en-nieuwfeest organiseren, maar haar gezin expres buitensluit.

Anouk (39): „We wonen hier al vijf jaar met ons gezin en hebben altijd een prima band gehad met de buren. Elk jaar is er wel ergens een groot feest, dus ik dacht dat het ook dit jaar weer gezellig zou worden. Iedereen in de straat praat al weken over het grote oud-en-nieuwfeest bij de buren verderop. Ik had er ook zin in, totdat ik ontdekte dat we helemaal geen uitnodiging hadden gekregen. De reden? Wij drinken geen alcohol. Volgens de buren zou het oud-en-nieuwfeest ‘minder gezellig’ zijn als wij erbij waren.

Uitnodigingen

Ik hoorde het eind november voor het eerst via de buurtapp. Daar werden foto’s van uitnodigingen vrolijk heen en weer gestuurd. Iedereen leek zo’n uitnodiging te hebben, behalve wij. Ik was benieuwd en besloot de buurvrouw die het feest organiseert ernaar te vragen. Ik verwachtte dat het een foutje was, maar integendeel. Ze zei: ‘Ach Anouk, jullie drinken toch niets. Dan is het feest gewoon minder leuk voor de rest.’ Minder leuk? Alsof gezelschap niet telt als je geen borrel drinkt. Ik gaf aan dat we het jammer vonden dat we geen uitnodiging kregen. Het enige wat de buurvrouw deed, was haar schouders ophalen. Ze had duidelijk geen zin in ons.

Het vreemde is dat ze altijd zo vriendelijk overkomen en we normaal gesproken echt goed contact hebben. Maar het voelt nu alsof er een onzichtbare grens is getrokken. Alsof wij automatisch buiten de groep vallen omdat we andere keuzes maken. Mijn kinderen hebben al diverse keren gevraagd waarom we niet mogen komen. Ik vind het moeilijk om uit te leggen dat sommige volwassenen gewoon rare beslissingen nemen.

Het doet pijn

Wij blijven tijdens oud en nieuw maar thuis met de kinderen. We gaan het rustig vieren met spelletjes, oliebollen en bruisend appelsap. Maar eerlijk? Het voelt alsof we er helemaal niet bij horen en dat doet pijn.

Ik heb inmiddels de buurtapp maar even op stil gezet, want iedereen deelt al weken enthousiast wie er komt en wat ze meenemen. Ik zag alles voorbijkomen. Het is pijnlijk dat we alles zien, maar er zelf geen onderdeel van mogen zijn. Ik heb ook echt het idee dat het inderdaad om de alcohol gaat. Dat kan toch haast niet? Wat maakt het nou uit of je alcohol drinkt of niet? Ik vind het maar gek.

Eigen regels

Je zou denken dat dit soort dingen makkelijk opgelost kunnen worden met een praatje, maar sommige buren hebben hun eigen regels over wie er wel of niet mag meedoen. Wij zijn niet jaloers op het feest zelf, we willen gewoon een beetje onderdeel zijn van de straat. Meer niet. Volgend jaar organiseren we ons eigen oud-en-nieuwfeest, eentje waarbij wél iedereen is uitgenodigd.”

