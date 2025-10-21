Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Buurman verandert de straat in een racebaan, het is levensgevaarlijk voor kinderen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Elias (39) over zijn buurman, die denkt dat de straat zijn persoonlijke racebaan is.

Elias (39): „Onze straat was altijd een rustige en gezinsvriendelijke straat. Veel buren hebben kinderen van dezelfde leeftijden, die maar wat graag samen buitenspelen. Buren hielden altijd rekening met de spelende kinderen, die zomaar konden oversteken. Alles ging altijd goed, tot de buurvrouw naast ons een paar maanden geleden een nieuwe vriend kreeg.

Formule 1 aan het oefenen

In het begin viel het nog mee. Af en toe hoorden we een auto harder wegrijden dan nodig, maar dat was het dan ook. Na een paar weken kwam hij met een nieuwe auto aan en werd het een stuk erger. Inmiddels lijkt het alsof hij dagelijks in onze straat de Formulie 1 aan het oefenen is. Wat hij doet kan écht niet in onze kindvriendelijke buurt.

Kinderen spelen hier constant buiten. Ze zijn aan het skaten, steppen of voetballen. Eigenlijk alles wat een kind normaal doet in de straat, kan door hem zomaar gevaarlijk worden. Hij remt nauwelijks, rijdt hard langs de stoep en vindt het blijkbaar normaal dat iedereen voor hem uit de weg gaat. Je kunt met hem je eigen straat eigenlijk niet veilig gebruiken. Het lijkt eerder op een racebaan. Laatst werd er een buurmeisje bijna door hem aangereden. Hij stapte boos uit en zei dat ze lekker binnen moest gaan spelen.

Meerdere keren aangesproken op rijgedrag

We hebben hem al meerdere keren aangesproken op zijn rijgedrag. Telkens weer beleefd en rustig, in de hoop dat hij zijn rijstijl iets aanpast. Zijn reactie? ‘Ach, ik let wel op hoor’, en dan rijdt hij de volgende dag wéér zo hard weg. Dus veranderen? Nee, dat doet hij niet. Hij blijft gewoon gas geven alsof de straat van hem is.

Andere buren zijn ook niet blij met zijn gedrag. Nadat hij weg is gereden, hoor je vaak diverse buren praten over zijn rijgedrag. Er is zelfs een groepsapp aangemaakt om hierover te discussiëren. We kijken nu naar alle opties: video’s maken en daarmee een melding maken bij de politie, een klacht indienen bij de gemeente of gewoon allebei. Er moet in ieder geval snel iets gebeuren, want wachten tot hij een ongeluk veroorzaakt is geen optie. Het is een kwestie van veiligheid en dat nemen we serieus. We laten deze ‘racebaan’ in ieder geval niet ongemerkt voortbestaan.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram!

Vorige week

Vorige week vertelde Marloes (45) over haar buurman, die sinds zijn pensioen een enorme caravan bezit, en deze het liefst permanent voor háár deur parkeert. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Suus reageerde met „Dit heb ik ook meegemaakt. Ik heb er een melding van gemaakt bij de gemeente. Een dag later was de caravan weg. Deze persoon woonde niet eens bij mij in de straat. Ze kunnen een behoorlijke boete krijgen voor het op de weg laten staan van een caravan.” Een andere lezer, Jacqueline, zei hierop: „Het mag maar vier dagen!”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties