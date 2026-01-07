Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dringend advies Wegenwacht: vergeet déze dingen niet als je vandaag de weg op gaat

Ondanks het thuiswerkadvies van de Rijkswaterstaat zijn er vandaag genoeg mensen die toch de weg op moeten. Zij kunnen maar beter goed voorbereid hun auto instappen, zo adviseert de Wegenwacht. Een warme jas, opgeladen telefoon en een veilige rijstijl zijn volgens de pechhulpdienst vandaag onmisbaar.

Zelfs mensen die voor een heel korte rit de auto in stappen, doen er goed aan deze dingen niet te vergeten. Daarnaast is het belangrijk om voor vertrek goed naar de actuele situatie op de weg te kijken, zo adviseert een woordvoerster van de ANWB.

Wegenwacht: maak je auto sneeuwvrij

De pechhulpdienst raadt mensen aan om op tijd te vertrekken en vooral de tijd te nemen, zodat ze niet hoeven te haasten. „Let op je rijstijl. Hou afstand en halveer je snelheid. Wees voorzichtig.” Daarnaast wijst de Wegenwacht erop dat mensen voor vertrek hun hele auto sneeuw- en ijsvrij zouden moeten maken. „We zien dat mensen hun voorruit wel hebben gekrabd, maar dat er nog een laag sneeuw op het dak ligt. Bij het eerste stoplicht valt dat zo op je voorruit”, zegt de woordvoerster. Sneeuw op je dak is niet alleen gevaarlijk, het kan je ook een fikse boete opleveren.

Er trekt vandaag een gebied met veel sneeuw over Nederland, waarbij het wel urenlang achter elkaar kan sneeuwen. Op sommige plekken kan tot 7 centimeter sneeuw vallen. In vrijwel het hele land geldt code oranje, het op een na hoogste niveau. Dat betekent dat het KNMI waarschuwt voor een ‘grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast’.

Duizenden pechgevallen verwacht

Gisteren waren er zo’n 5000 pechgevallen door het winterse weer. Automobilisten kampten vooral met lege of kapotte accu’s, lekke banden na een botsing met een stoeprand en bevroren handremmen of ruitenwissers. Bij elektrische auto’s waren de handgrepen soms vastgevroren en kwamen laadkabels niet los. De ANWB verwacht dat zijn Wegenwacht vandaag ongeveer 4700 pechmeldingen van gestrande automobilisten krijgt. Dat is zo’n 15 procent meer dan op een doorsnee woensdag. Alle cursussen en trainingen van medewerkers zijn geschrapt, zodat zoveel mogelijk mensen paraat staan, laat een woordvoerster weten.

Vandaag is het code oranje in vrijwel heel Nederland.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties