Gijs (24) zit op tienduizenden bestellingen voor gezonde lucht in huis: ‘Ik handelde al in geodriehoeken’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, ziet de ander als hij nog maar 19 is een grote kans om jong en ondernemend te worden. Dat gebeurde in het begin van de coronatijd, toen goede luchtcirculatie in huizen en op scholen ‘een ding werd’. Gijs en zijn kompaan Tom begonnen daarom een bedrijf en zijn nu tienduizend bestellingen verder.

Bloomfold heet het. In één zin uitgelegd: een huishoudelijk luchtmerk dat het leven van mensen beter en gezonder maakt. Gijs en Tom zagen in de covid-periode namelijk dat mensen moeite hadden om thuis een gezonde leefomgeving te creëren. Er was geen goed werkend aanbod tegen een redelijk prijs. Daarom brachten zij onder meer luchtontvochtigers en luchtreinigers op de markt.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend. Deze keer aan Gijs, een jonge gast met eerder een nogal bijzondere bijbaan.

Gijs in Jong en Ondernemend

Naam: Gijs Webber

Leeftijd: 24

Komt uit: geboren in Eindhoven

Woont in: Utrecht („maar ik werk op meerdere plekken ter wereld; soms omdat het in China moet, soms omdat mijn werk op afstand in de zon ook kan”)

Functie: samen met Tom Ordelman (23) eigenaar van Bloomfold („of directeur of founder, wat je leuk vindt”)

Aantal medewerkers: 12 („grotendeels outsource in Brazilië, China, Pakistan en Filipijnen, in Nederland zijn we met z’n drieën”)

Studie na de middelbare school: opleiding ondernemerschap en retailmanagement in Den Bosch

Je bent nu jong en ondernemend, maar heb je bijbaantjes gehad?

Gijs moet zelf lachen: „Ik heb diabetesmedicatie verkocht. Nee, niet aan de deur. Ik hielp mensen die belden. Insuline verkocht ik niet, maar allerlei hulpmiddelen. Daarvoor heb ik ook nog in de supermarkt gewerkt en oh ja, ik heb ook nog terrasoverkappingen verkocht. Met diabetesspullen verkopen verdiende ik echter het meest.”

Jong en ondernemend in coronatijd

Was is het verhaal van jullie en uiteindelijk Bloomfold in coronatijd?

„Tom was 18, ik 19. We begonnen toen apparaten voor een betere lucht in huis te verkopen via Bol.com. We verkochten toen een beetje alles wat los en vast zit, waarvan wij dachten dat er vraag naar was. Op een gegeven moment hadden we luchtvochtigheids- en temperatuurmeters ingekocht. Iedereen wilde in coronatijd de luchtvochtigheid meten. Als het binnen vochtig was, dan kon het virus zich makkelijker verspreiden. Die meters gingen supergoed, waardoor we zijn gaan uitbreiden.

We hadden alleen nog helemaal geen geld, geen budget om grote geavanceerde apparaten in te kopen. Het begon daarom laagdrempelig met wat goedkopere producten en lagere kwaliteit, maar het was al snel een hele lijn. De gasprijzen schoten ook omhoog, temperatuur in huis werd ook een ding. We zijn de zaken toen serieuzer gaan aanpakken.”

Dat zoveel mensen met de lucht in huis en op scholen bezig waren, is dat de kern van het succes van Bloomfold geweest?

„Dat is absoluut een goed startschot geweest. Specialisten in luchtvochtigheid en gezonde lucht in huis zijn we zelf ook pas gaandeweg geworden. Nee, daar had ik niet voor gestudeerd. Er staat nu een hele operatie. De tijd dat Tom en ik op zondagavond weer eens bedachten welk leuk productje we zouden inkopen, ligt lang achter ons. Er is nu een visie met plannen voor de komende drie tot vijf jaar, waar we met een heel team naartoe werken. Maar we zijn nog altijd een jong bedrijf met veel creativiteit en ruimte om nieuwe ideeën uit te werken. Gelukkig is niet alles heel bureaucratisch vastgelegd. Het bedrijf is solide en we zorgen ervoor dat er nu wel altijd een goede kwaliteit is. Alles is op orde.”

Geodriehoeken van 10 cent doorverkopen voor 1 euro

Als het om tienduizenden bestellingen gaat, over wat voor omzet hebben we het dan?

„Afgelopen jaar ging het om bijna 4 miljoen euro.”

Kun je er inmiddels goed van leven?

„Ja hoor, na dat diabetesbaantje heb ik geen andere baan meer gehad. Dan heb ik het over 3,5 tot vier jaar.”

🥇 In de prijzen Bloomfold kan rekenen op waardering, denk aan ‘Best Reviewed’ bij Kieskeurig en een Top 3-notering bij een test van de Consumentenbond. Onlangs werden vier luchtontvochtigers beloond met een award voor Product van het Jaar.

Heeft jong en ondernemend zijn altijd in je bloed gezeten?

„Zeker. Toen ik 10 of 11 was, wist ik al dat ik ondernemer wilde worden. Nog geen idee wat precies, maar in de eerste op de middelbare school handelde ik al in geodriehoeken. Bij de Action kocht ik ze voor 10 cent en ik verkocht ze aan klasgenoten voor en eurootje. Als mensen bij een proefwerk hun geodriehoek waren vergeten, dan kon je er ook een huren voor 50 cent. Later heb ik zo schoenen verkocht en ik heb op Marktplaats lopen handelen. Alles wat met handel te maken had, vond ik leuk en interessant.”

Maar heb je geen ouders of andere familieleden die ondernemer waren?

„Mijn vader is wel zzp’er, maar had niet een echte onderneming. Mijn opa had wel groot een bedrijf in gasopslag, maar daar heb ik toen ik jong was niet heel bewust iets van meegekregen. Een oom is wel ondernemer. Hij is een consultant in bedrijfstrainingen, dat vond ik altijd wel gaaf. Maar het jong en ondernemend zijn zat er vooral bij mezelf al in.”

Jong en ondernemend zijn start als avontuur

Hebben jullie voor het bedrijf zelf alles moeten uitvinden en bekostigen, of hebben jullie ook hulp gehad?

„Je start het avontuur zelf, maar gaandeweg ontmoet je mensen met tips die ook goede vrienden zijn geworden. Bij hen kunnen we altijd vragen hoe zij bepaalde vraagstukken oplossen. We hebben nu ook een financiële man waar we gebruik van kunnen maken. Verder hebben we coachingstrajecten gevolgd om dingen te leren, zoals bij een groot e-commercemerk in Australië. Daar hebben we waardevolle kennis en informatie uit gehaald.”

Als je aan tante Annie op een verjaardag moet vertellen wat je doet en wat zij bij Bloomfold kan kopen, wat zeg je haar dan?

„Een half jaar geleden had ik gezegd: Bloomfold is een luchtkwaliteitmerk waar je oplossingen voor een goed binnenklimaat kunt vinden. En natuurlijk voor een betaalbare prijs, met goede kwaliteit en een modern design. We gaan nu wat meer de kant van huishoudelijke lucht op en dan bedoel ik stofzuigers, robotstofzuigers en föhns. Het heeft nog steeds met lucht en klimaat te maken, maar we trekken het iets breder. Verder vertel ik tante Annie dat mijn werk heel verschillend per dag is. Van contact met leveranciers en het team en het aansturen van dingen, zoals wat er op de website moet gebeuren en advertentieplanning. Ik houd me ook bezig met productontwikkeling en zit dus veel op new business.”

Missers horen erbij: ‘Dat maakt het ook wel mooi’

Het ondernemerspad kan in het begin vol kuilen en hobbels zitten. Heb je dat meegemaakt, of ging alles van een leien dakje?

„Kuilen en hobbels, zeker. Volgens mij gaat het bij niemand meteen van leien dakje. Er ging wel wat mis, zeker omdat we nog geen goede systemen hadden. Je komt daar echter pas achter, als iets heel erg misgaat. Als het maar een beetje misgaat, dan heb je het nog niet door. Eind 2023 hadden we onze financiële cashflow niet op orde, waardoor we helemaal niet lekker uitkwamen. We hadden geen goed inzicht. Qua voorraad hebben we ook gehad dat we veel te weinig of veel te veel hadden. Of zelfs helemaal niets, terwijl we dachten dat er nog een paar pallets vol producten stonden. Het hoort erbij, je leert er 100 procent van en het maakt het achteraf gezien ook wel mooi.”

Jong en ondernemend zijn kan leiden tot een 80-urige werkweek. Is dat bij jou zo of houd je het beetje redelijk?

„Ik werk veel, maar ik heb wel een gebalanceerde werkweek. Ik kan het zelf indelen en hoef niet per se van 9 tot 5 te werken. Als ik overdag naar de gym wil gaan, dan ga ik lekker sporten. Maar ik moet ook eerlijk zijn: elk vrij moment dat ik heb, zie je me toch weer achter de laptop schuiven. Ik denk dat ik op 60, 65 uur per week uitkom.”

Gijs loopt ook marathons

Wat doe je zoal als je écht vrije tijd hebt?

„Reizen vind ik heel leuk en ik sport veel. Hardlopen bijvoorbeeld, ik heb marathons gedaan en ook padellen. Dingen doen met vrienden, zoals een festivalletje pakken in de zomer. Genoeg leuke dingen naast het werk in elk geval.”

Wat is je levensmotto?

„Ik zou zeggen: live extreme. Ik houd van extreme dingen doen, zoals het halen van mijn skydive- en duikbrevet. Net even wat meer peper en zout aan het leven toevoegen, gave dingen doen.”

Als er nu een kleine Gijs in Eindhoven rondloopt die ook jong en ondernemend wil worden, wat is jouw advies dan?

„Geloof in jezelf en start sneller dan dat je er klaar voor bent.”

