Meerdere gewonden door explosie en brand in Vlissingen

Bij de brand die dinsdagavond laat uitbrak na een explosie in een wooncomplex in de Schutterijstraat in Vlissingen, zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Zij zijn overgedragen aan het ambulancepersoneel. Om hoeveel personen het gaat, is niet bekend. De brand is inmiddels geblust.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat een gewonde met een hoogwerker uit een appartement is gehaald en daarna naar het ziekenhuis is vervoerd. Andere gewonden zijn ter plaatse nagekeken en behandeld door ambulancepersoneel.

Volgens de woordvoerder is de schade met name door de explosie groot. „Het is een flinke explosie geweest, die vooral veel schade heeft veroorzaakt. Er ligt overal glas en ook het gebouw aan de overzijde is beschadigd geraakt.” Wat de oorzaak was van de explosie is nog niet bekend.

De bewoner onder de flat waar de explosie plaatsvond, vertelt aan Omroep Zeeland hoe zijn raam opeens uit de sponning sprong, zijn woonkamer in. „Ik ben meteen met mijn vrouw naar buiten gegaan. Het brandde aan de voor- en achterkant van die woning.”

Op het politiebureau aan de Breestraat in Vlissingen is een opvanglocatie ingericht voor omwonenden die hun huizen moesten verlaten. Het Rode Kruis is ter plaatse om „de getroffen mensen ondersteuning en een luisterend oor te bieden”. Burgemeester van Vlissingen Bas van der Tillaar is ook aanwezig bij de opvanglocatie.

De veiligheidsregio meldt dat de appartementen die niet zijn ontruimd, veilig zijn voor de bewoners om te overnachten. Er is wel opvang geregeld voor mensen die het niet prettig vinden om in hun eigen appartement te blijven.

De explosie vond even na 23.00 uur plaats, waarna een grote brand uitbrak in een woning op de tweede etage.

ANP

