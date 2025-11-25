Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buurman blowt binnen en de lucht komt via onze ventilatie bij ons binnen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Renske (41) over haar buurman, die binnen blowt. Zij kan meegenieten via het ventilatiesysteem.

Renske (41): „De afgelopen jaren waren we hier dolblij. Een rustige buurt, leuke buren en een lekker ruim appartement. Het was precies wat we wilden. Totdat er drie maanden geleden een nieuwe buurman naast ons kwam wonen. Het was op het eerste gezicht een aardige jongen. Een beetje stil, maar vriendelijk. Niet lang nadat hij daar kwam wonen, kwam er steeds vaker een wietgeur bij ons binnen.

Geur kwam binnen via ventilatie

Op een avond zaten mijn partner en ik tv te kijken toen ik hem vroeg: ‘Ruik jij dat ook?’ Het was alsof iemand pal naast ons een joint zat te roken. Niet een vleugje, nee, gewoon volle bak. We dachten nog even dat het misschien van buiten kwam, maar toen het ook in de badkamer te ruiken was, werd het duidelijk. De geur kwam rechtstreeks via onze ventilatie naar binnen.

Vanaf dat moment was het meerdere avonden per week raak. De ene avond subtiel, de andere avond alsof we zelf tien joints aangestoken hadden. Je kunt ramen openzetten wat je wilt, maar als het via de ventilatie binnenkomt, ben je kansloos. Zelfs de kleding in onze kast rook er op een gegeven moment naar. Het moest de buurman wel zijn, dat kon niet anders.

Buurman aanspreken

Ik besloot de buurman er een keer rustig op aan te spreken. Hij deed de deur open, stond letterlijk in een walm en keek me met halfgesloten ogen aan alsof ík het probleem was. Ik zei: ‘Zou je misschien buiten willen blowen? Of in ieder geval niet direct bij je ventilatie? Het komt bij ons binnen.’ Zijn reactie? ‘Serieus? Dat kan toch niet zo erg zijn?’



Een week later rook het in ons huis nóg erger naar wiet. Dus ik belde nog een keer aan. Toen kreeg ik: ‘Je moet niet zo zeuren joh. Ik blow al jaren en ik heb er nog nooit iemand over gehoord.’

Overlast wordt steeds erger

Soms ruiken we het al ’s ochtends vroeg, soms komt er midden in de nacht opeens een vlaag voorbij. Mijn partner krijgt er hoofdpijn van en ik krijg er steeds meer stress van. Zelfs onze kinderen vragen inmiddels waarom ons huis altijd stinkt. We hebben filters gekocht, geurvreters en extra ventilatoren, maar het is allemaal weggegooid geld. Als hij begint, ruiken wij het gegarandeerd.

Na drie keer praten hadden we er genoeg van. We hebben melding gemaakt bij de verhuurder én bij de vve. De verhuurder zei dat we het eerst samen moesten oplossen en de vve vertelde dat blowen in je eigen huis niet verboden is.

Wachten op actie

We hebben nogmaals een officiële klacht ingediend, inclusief foto’s van onze luchtfilters en tijden waarop de lucht binnenkomt. We hebben nu in huis standaard luchtzuiveraars aan staan en zijn in afwachting van of er eindelijk iets gaat gebeuren. Hopelijk komt er snel een oplossing, want een koude winter met gesloten ramen en die lucht, dat trekken we niet.”

