Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Onze bovenbuurvrouw loopt in huis constant op hakken’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Sanne (36) over haar bovenbuurvrouw, die in huis constant op hakken loopt.

Sanne (36): „Ik woon inmiddels tien jaar in dit huis. Het was mijn eerste appartement, waarin ik ging samenwonen. Wat waren we blij. Het was rustig, zo fijn. Dat veranderde wel toen onze nieuwe bovenbuurvrouw een halfjaar geleden haar intrek nam. Ze draagt namelijk constant hakken in huis: vanaf het moment dat ze ’s ochtends opstaat tot ’s avonds laat. Soms lijkt het alsof er een tapdanswedstrijd boven mijn hoofd wordt gehouden.

Klik-klak

In het begin dacht ik dat het tijdelijk was. Misschien had ze net een feestje gehad of moest ze haar hakken thuis even inlopen. Maar nee, het bleek standaardroutine: elke stap, elke draai en elk keer dat ze haar keuken inloopt: klik-klak, klik-klak. En het is niet zachtjes. Het dreunt door het plafond, langs de muren tot in mijn woonkamer. Het is echt vervelend.

Na een paar weken besloot ik om het bij haar aan te kaarten. ‘Zou je misschien kunnen overwegen zachte slofjes te dragen, of wat minder op hakken te lopen? Het is behoorlijk luid boven’, vroeg ik. Ze keek me aan alsof ik iets raars zei. ‘Oh, sorry hoor, maar ik loop altijd op hakken. Ik vind het comfortabel. Ik ga zeker geen sloffen dragen omdat jij dat wil.’ En daarmee leek de kous af. Ze gooide de deur dicht en ik hoorde haar op haar hakjes weglopen.

Het wordt steeds erger

Sindsdien is er eigenlijk niets veranderd. ’s Ochtends om 07.00 uur, ’s middags bij het koken en ’s avonds bij het tv-kijken: de hakken klinken overal. Zij werkt vanuit huis en ik ook. Dus ik hoor het altijd, de hele dag door. Ik heb al geprobeerd te mediteren, oordoppen te dragen en white noise aan te zetten, maar niets helpt.

Het is frustrerend, want ik kan haar niet verbieden hakken te dragen. Maar het is wel constant, onophoudelijk en zwaar irritant. Ik ga binnenkort eens contact opnemen met de vve, misschien kan ik via hen meer ‘eisen’: sloffen dragen of geluiddempende vloerbedekking, zoiets. Want dit is geen doen meer.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram!

Vorige week

Vorige week vertelde Pieter (41) hoe hij binnen een week na het opzetten van de kerstversiering al meerdere buren over zich heen kreeg. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Kimberley reageerde met „Ik zet de kinderen geregeld na het eten in de auto om een gezellig rondje door de woonplaats te rijden en te genieten van alle kerstverlichting.” Een andere lezer, Shirley, zei hierop: „Ik vind het hartstikke leuk. Hoe meer hoe beter. Licht in de donkere dagen!”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties