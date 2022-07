Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Australisch stadje opgeschud door mysterieus scifi-achtig roze licht: ‘Aliens?’

Aliens? Een scène uit Stranger Things? Een komeet? De inwoners van het Australische stadje Mildura werden opgeschud door een roze scifi-achtige gloed boven hun stad. Inwoners dachten aan buitenaards leven, maar het bleek toch iets anders te zijn.

Een roze gloed bedekte dinsdagnacht de stad Mildura in de staat Victoria en toverde de omgeving om in een mysterieus landschap. Sommige inwoners dachten zelfs dat een alien-invasie begonnen was.

Mysterieus roze licht in Australisch stadje Mildura

Inwoonster Tammy Szumowski vertelde aan de Daily Mail Australia over het roze spookachtige fenomeen en plaatste foto’s van het spektakel op haar social media. Haar vader grapte nog, bij het zien van het roze licht, dat hij maar beter snel zijn maaltijd kon opeten, voordat de wereld zou vergaan.

Maar de wereld bleek niet te vergaan, het licht was afkomstig van een wietkwekerij. Een wietkwekerij? Ja, een kwekerij voor medicinale wiet bleek de veroorzaker van het mysterieuze licht. De luiken van het bedrijf waren niet goed gesloten, waardoor het roze licht naar buiten scheen. Dat bevestigde de medische marihuanateler Cann Pharmaceutical company later. Het bedrijf produceert namelijk capsules voor medicinale cannabis. Het licht om de planten te laten groeien is meestal roze of paars.

Buitenaards leven , aliens en UFO’s

Dat mensen gelijk zochten naar buitenaardse verklaringen en de vergelijking maakten met Netflix-serie Stranger Things is wellicht niet zo gek. Deze maand kwam er namelijk een nieuw seizoen uit van de Netflix-kraker en deze serie houdt zo’n beetje heel de wereld in zijn greep.

Daarnaast beweert één op de drie Nederlanders ooit weleens een UFO (Unidentified Flying Objects) te hebben gezien. Waaronder ook de crew van een KLM-vliegtuig. En ander onderzoek toonde aan dat sommige planeten goed zicht op de aarde hebben. Wat betekent dat wie of wat dan ook, afweet van ons bestaan. Daarnaast vertelde oud-president Barack Obama een tijdje terug dat er daadwerkelijk UFO’s zijn, waarvan men niet weet wat het zijn. Maar wat zich nou echt in dat heelal afspeelt, daar zijn we nog niet helemaal achter.