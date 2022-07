Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Top 5 films en series die afgelopen week (26) op Netflix uitkwamen

In het prille begin van de zomer zijn er genoeg redenen om Netflix aan te slingeren. De streamingdienst heeft afgelopen week een aantal coole films en series toegevoegd.

Overdag is het goed toeven buiten, maar ’s avonds koelt het nog snel af. Een uitgelezen moment om toch je favoriete films en series aan te slingeren of een van de nieuwe Netflix-titels een kans te geven.

Nieuwe films en series op Netflix in week 26

Met stip op 1 deze week in de lijst met films en series het tweede deel van Stranger Things seizoen 4. Het gevecht tussen goed en kwaad bereikt het kookpunt in ons favoriete dorpje Hawkins.

1. Stranger Things 4: Volume 2 (Original Serie)

Al wekenlang een van de meest gestreamde Netflix-series. We hebben het natuurlijk over Stranger Things seizoen 4. Net als Ozark en Better Call Saul werd het nieuwe seizoen van de hitserie in tweeën gesplitst. Volgens de makers van Stranger Things waren de afleveringen simpelweg te lang om het hele seizoen in één keer te lanceren. Met bijna 13 uren aan speeltijd valt daar wat voor te zeggen. Vanaf gisteren is dus het complete seizoen beschikbaar. Heeft Eleven eindelijk haar match gevonden in het kwade gespuis Vecna?

2. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (Film)

Ook de mooiste bloemen verwelken, zelfs Angelina Jolie. Toch mag de Amerikaanse superster niet ontbreken in deze lijst met films en series, want een klassieker uit 2003 wordt nieuw leven ingeblazen op Netflix. In de laatste Tomb Raider-film werd ze weliswaar ingeruild voor een jonger, sneller model: Alicia Vikander. In Tomb Raider: The Cradle of Life uit 2003 is Angelina Jolie wel gewoon te bewonderen. Een heerlijke actiefilm waarin ze in de huid kruipt van de eigenzinnige avonturier Lara Croft. Haar missie: de mythische Pandora’s Box vinden, voordat een kwaadaardige wetenschapper ermee aan de haal gaat.

3. Beauty (Original Film)

In de lijst met films en series deze week ook een Netflix Original-film. In Beauty volgen we de zeer getalenteerde jonge zangeres Beauty, die aan de voet staat van een veelbelovende carrière. Dan ontmoet ze Jasmine. De twee raken tot over de oren verliefd, tot afschuw van de religieuze familie van Beauty. Komt er een tragisch einde aan de romance en carrière van Beauty? Of overwint de liefde alle hindernissen?

4. Pirate Gold of Adak Island (Original Serie)

Ook een zenuwslopende realityserie tussen de films en series deze week. Ouderwets op zoek naar verloren schatten van piraten; een onvervalste jongensdroom. In Pirate Gold of Adak Island gaat een team ervaren schatgravers op zoek naar een verloren piratenschat met een geschatte waarde van 300 miljoen dollar. Dat is de gok wel waard, zou je zeggen. Toch is het een levensgevaarlijke onderneming, want het eiland op Alaska is bezaaid met oude, scherpe munitie. Vinden de schatzoekers onuitputtelijke rijkdommen of missen ze straks enkele lichaamsdelen?

5. The Upshaws: Seizoen 2 Deel 1 (Original Serie)

De hitserie The Upshaws is terug met een gloednieuw seizoen. In navolging van Ozark, Better Call Saul en Stranger Things wordt ook dit seizoen in twee delen uitgebracht. Het wordt in ieder geval weer lachen, gieren, brullen met het Amerikaanse arbeidersgezin uit Indiana. Op uiterst komische wijze worden dagelijkse hindernissen overwonnen.

