Eén op de drie Nederlanders zegt weleens een ufo te hebben zien vliegen

Bijna één op de drie Nederlanders heeft weleens een ufo zien vliegen. Bijna de helft van de mensen weet zeker dat er intelligent buitenaards leven bestaat. 20 procent is ervan overtuigd dat buitenaardse wezens de aarde ooit bezochten.

Jawel, de nuchtere Nederlander zag ze letterlijk vliegen. Nou, veel Nederlanders dan, als het om de ufo gaat. 5 procent weet zelfs zeker dat ze ‘marsmannetjes’ of wat voor wezens dan ook op aarde wonen. Dat en meer blijkt uit een online enquête van het tijdschrift Quest.

Wie een ufo zag dacht meteen aan iets buitenaards

Bijna een derde (29 procent) heeft ooit met eigen ogen een ufo (ongeïdentificeerd vliegend voorwerp) zien vliegen. Ook de crew van een KLM-vliegtuig onlangs trouwens. Men sprak toen van ‘een helder een groen object‘. Een ufo kan natuurlijk van alles zijn. Wat denken de ufo-waarnemers zelf dat ze zagen? Een derde denkt dat het daadwerkelijk iets buitenaards was. Ongeveer de helft van de getuigen denkt dat het iets was dat door mensen is gemaakt, zoals een satelliet. Een tiende denkt dat het iets natuurlijks geweest moet zijn, zoals een vogel. Vier procent had op dat moment drugs gebruikt of denkt dat het om een andere reden een hersenspinsel was.

Is buitenaards bezoek gewenst?

Wat zouden we er eigenlijk van vinden als onomstotelijk wordt bewezen als die ufo die werd waargenomen echt een buitenaards ruimtevaartuigen was? De meeste mensen (75 procent) zouden dat wel gaaf vinden, vooral mannen (80 procent). Vrouwen zijn iets minder enthousiast (68 procent). 11 procent van alle ondervraagden kan het niet zoveel schelen of dat ooit gebeurt. 6 procent zit niet op buitenaardse technologie op aarde te wachten en zegt dat nooit mee te willen maken. 8 procent denkt dat allang bewezen is dat ufo’s ruimteschepen zijn.

Als ze bestaan, moeten we dan contact proberen te leggen met beschavingen op andere planeten? Ja doen, zegt 51 procent van de ondervraagden. Ook dit geldt voor iets meer mannen (57 procent) dan vrouwen (42 procent). 30 procent weet het niet. 19 procent vindt dat ronduit een slecht idee.

Meer cijfers over de ufo en ‘wezens’

Een heel klein percentage, 2 procent van de ondervraagden, is ervan overtuigd dat er buitenaardse wezens in Nederland wonen. 8 procent van de deelnemers aan het Quest-onderzoek denkt dat aliens goedaardig zijn. 2 procent vreest dat ze kwaadaardig zijn. 83 procent denkt dat het allebei kan, net als bij mensen. 7 procent denkt dat ze neutraal zijn.

De hele enquête is terug te vinden op quest.nl/buitenaardsbezoek. In de papieren Quest is te lezen of het niet de hoogste tijd is wetenschappelijk onderzoek te doen naar het verschijnsel ufo. Het nummer ligt nu in de winkel.