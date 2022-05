Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Acteurs Stranger Things verrast door succes: ‘Echt buitenaards’

Charlie Heaton en Natalia Dyer zijn verrast over hoe snel de serie Stranger Things wereldwijd enorm populair is geworden. Al vanaf het eerste seizoen in 2016 zijn de acteurs in de Netflix-hit te zien. Niet alleen in de serie, maar ook in het echte leven zijn ze een stel. De twee blijven verrast als ze door fans op straat herkend worden. Toch zijn ze blij dat ze dit succes mogen meemaken.

Heaton, die nu al vier seizoenen de rol van Jonathan Byers vertolkt in de hitserie, weet nog goed hoe hij voor het eerst herkend werd door fans van de Amerikaanse sciencefictionreeks. „Ik liep zo’n drie weken na de release van het eerste seizoen in een klein dorpje in Spanje toen er opeens een paar Spaanse mensen naar me toe kwamen. Die zeiden: hé, ben jij niet van Stranger Things? Ik was helemaal verbaasd en dacht: hoe kan jij dit nou gezien hebben? Ik vond het buitenaards!”, luidt de herinnering van de 28-jarige Brit. „We deden in die tijd als acteurs ook nog niks aan publiciteit, dus ik zag zoiets echt niet aankomen”, zegt hij in een gesprek met persbureau ANP.

Stranger Things

Nog steeds wordt de acteur weleens aangesproken op zijn acteerwerk in de serie, al hang het er wel vanaf op welk moment in het jaar het is, zegt hij. „Als een seizoen net uit is, dan is de herkenning bij mensen veel groter. Niet zo gek natuurlijk, want dan hebben ze vaak net uren en uren met jou doorgebracht via hun tv. Als een seizoen al wat langer uit is, wordt de herkenning op straat wel iets minder”, zegt Heaton. „Inderdaad, dan kijken mensen je echt zo aan van: was jij gisteren niet te zien op mijn tv?”, vult tegenspeelster Dyer hem aan.



De 27-jarige Amerikaanse vindt de ontmoetingen met fans altijd leuk, zegt ze. „Onze fans zijn allemaal heel lief. Echt waar, ze zijn altijd aardig. En ik vind het ook echt leuk om dat soort ontmoetingen mee te maken, want niet alle acteurs krijgen die kans. Je kan wel weten dat iets goed is ontvangen omdat het goede recensies krijgt en zo, maar om het echt face-to-face van fans te horen is natuurlijk veel leuker!”, zegt de actrice. Dyer speelt in het nieuwe seizoen weer Nancy Wheeler.

Complexe verhaallijnen

De eerste zeven afleveringen van seizoen 4 van de Amerikaanse sciencefiction-serie zijn sinds vandaag te streamen. Het tweede deel van het seizoen verschijnt op 1 juli. Dat bestaat nog uit twee afleveringen, waarvan de laatste tweeënhalf uur zal duren. Het hele seizoen zal vijf uur langer duren dan eerdere reeksen. „Dat het langer duurt is logisch”, zegt Dyer. „De verhaallijnen worden complexer, er is veel te vertellen en dat moet allemaal verdeeld worden over alle personages. Het is lang, maar het had denk ik nog veel langer kunnen zijn”, besluit hij lachend.



