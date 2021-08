KLM-crew spot UFO: ‘Een helder, groen object’

De bemanning van een KLM-toestel heeft boven Canada een UFO gespot. Het zou gaan om een helder, groen object dat na een tijd in een wolk verdween. Ook de bemanning van een Canadees militair vliegtuig heeft melding gemaakt van een Unidentified Flying Object.

Het KLM-toestel, een Airbus A330 (vlucht KLM618), was op 30 juli onderweg van Boston naar Schiphol, toen het boven de Canadese kust een fel groen vliegend object signaleerde. Ook de militaire vlucht, die onderweg was naar het Duitse Keulen, kwam het object tegen. Volgens een officieel rapport, dat door de luchtvaartautoriteiten is vrijgegeven, vormde het object geen gevaar voor de toestellen.

KLM-crew spot UFO die groen is en verdween in een wolk

In het Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System (CADORS), bedoeld om incidenten in het luchtruim op een rijtje te zetten, wordt de melding genoteerd. „Ze rapporteerden dat ze een helder, groen object zagen. Het vloog in een wolk, waarna het uit het zicht verdween”, zo luidt de officiële verklaring. De melding heeft het veelomvattende label ‘weather balloon, meteor, rocket, UFO’ meegekregen, waarmee ook een ruimterots niet wordt uitgesloten.



Ghe. KL618 zag op 30 juli bij Canada een 'UFO'. pic.twitter.com/75XiXYCQHo — Harro Ranter ✈ (@harro) August 14, 2021

Een woordvoerster van KLM bevestigt in gesprek met De Telegraaf dat de gezagvoerder van de KLM-vlucht een melding van een UFO heeft gemaakt. „Ik heb met de gezagvoerder gesproken. Hij heeft melding gemaakt van een ‘falling object’, uit veiligheidsoverwegingen. Misschien dat het object een gevaar kon vormen. Ik heb geen idee wat het was”, vertelt de woordvoerster, die benadrukt dat de gezagvoerder de melding vanuit plichtsbesef deed, niet omdat hij het idee had dat hij marsmannetjes zag landen.

De VS zien geen aliens en ruimteschepen, maar wel UFO’s

Eerder dit jaar deed Barack Obama, oud-president van de Verenigde Staten, nog een boekje open over zijn kennis van UFO’s. Hij ontkrachtte toen het sterke verhaal dat de VS aliens en ruimteschepen zouden onderzoeken, maar hij erkende wel dat er regelmatig onverklaarbare objecten door de lucht vliegen. „Wat wel waar is, en nu ben ik serieus, is dat er opnames van objecten in de lucht zijn. Waarvan we niet weten wat dat zijn. We kunnen het niet verklaren. Hoe ze bewegen, hun traject. Ze hebben geen verklaarbaar patroon”, zei Obama onder andere.