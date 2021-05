Obama vertelt over UFO’s: ‘Er vliegen onverklaarbare objecten in de lucht’

Sommige mensen geloven heilig in het bestaan van UFO’s, anderen noemen het een complottheorie. In ieder geval blijft buitenaards leven een spannend onderwerp. Volgens oud-president Barack Obama heeft Amerika geen aliens en ruimteschepen in laboratoria. Maar vliegen er wel onverklaarbare objecten in de lucht.

Over het magische fenomeen UFO sprak Barack Obama zich deze week uit. Hij was te gast in de uitzending van The Late Late Show van James Corden. De oud-president verscheen hier in een videogesprek met presentator Corden en vertelde meer over het mogelijke bestaan van de ruimteschepen. UFO staat voor Unidentified Flying Objects en wordt vaak in verband gebracht met aliens. Het internet staat vol met complottheorieën over de buitenaardse objecten. Ook op YouTube vindt men genoeg video’s van UFO-spotters.

Obama over UFO’s en onverklaarbare objecten

Corden vraagt Obama in de uitzending naar dit onderwerp. De voormalig president grapt in eerste instantie over het bestaan van aliens in Amerikaanse laboratoria. Dat blijkt volgens hem toch niet waar te zijn. „De waarheid is, dat ik het wel vroeg toen ik president werd. Is er een laboratorium waar we buitenaardse wezens en ruimteschepen bewaren?” Andere gasten van het programma lachen hardop om de spottende toon van de ex-president. „Ze hebben een beetje onderzoek gedaan. Maar het antwoord is nee”, vertelt de Obama.

De voormalig president belicht echter ook een stukje over UFO’s dat mysterieus blijft. „Wat wel waar is, en nu ben ik serieus, is dat er opnames van objecten in de lucht zijn. Waarvan we niet weten wat dat zijn. We kunnen het niet verklaren. Hoe ze bewegen, hun traject. Ze hebben geen verklaarbaar patroon”, vertelt Obama.

Onthullingen Amerikaanse gevechtspiloten over UFO’s

Twee Amerikaanse gevechtspiloten onthulden een aantal dagen terug hun ervaring met Unidentified Aerial Phenomena (UAP). Zij zagen de afgelopen jaren „iedere dag” iets onverklaarbaars vliegen voor de kust van Virginia. De gevechtspiloten legden dit vast op beeld. In een interview met het actualiteitenprogramma 60 minutes vertelt een van de piloten zijn verhaal. In 2017 lekten meerdere video’s van UFO’s uit en schreef The New York Times hierover. Volgende maand onthult het Congres niet-geclassificeerde rapporten over UFO’s.